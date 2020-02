Un mamma italiana positiva al Coronavirus ha partorito un bambino sano. Il parto è avvenuto ieri a Piacenza.

Unimamme, oggi vi diamo una splendida notizia che forse può tranquillizzare alcune di voi: una mamma lombarda positiva al Coronavirus, che aveva programmato il parto presso l’ospedale di Piacenza, ieri 26 febbraio ha dato alla luce un neonato sano.

Neonato sano da mamma malata: la storia che commuove

A dare la notizia è stato l’assessore regionale alla Sanità dell’Emilia-Romagna Sergio Venturi: “si tratta di una signora lombarda proveniente dal basso Lodigiano che è stata seguita nella gravidanza all’ospedale di Piacenza, dove aveva programmato il parto. Una notizia molto bella, quasi commovente in giornate così difficili“. Questa è anche la prima volta che, in Europa, nasce un piccolo sano da una mamma malata di Covid – 2019. Anche il papà è contagiato. Il bimbo invece, il cui nome provvisorio dato dai medici è Fortunato, è ora in isolamento, ma al solo scopo precauzionale.

Fabio Mosca, il presidente della Società italiana di neonatologia (Sin), ha commentato su Adnkdronos: “In tutti i reparti di ostetricia italiani siamo attrezzati per far fronte alla nascita di un neaonato la cui mamma è positiva al Covid-19. La trasmissione verticale del coronavirus sembra non avvenire. Insomma, il bimbo non si ammala. Il personale viene protetto con tutte le mascherine ad hoc: camici impermeabili, guanti, lavaggi delle mani e mascherine filtranti. Serve prudenza ma non dobbiamo fare troppi drammi. Occorre solo attenzione”.La mamma, di Codogno, era ricoverata da qualche giorno, quando è arrivato il momento del parto il team di medici e infermieri si è presentato con tutta l’attrezzatura di sicurezza speciale usata in questo periodo di emergenza dal Coronavirus.

Giacomo Biasucci, primario di Pediatria e neonatologia, ha commentato: “Un caso unico in Europa. Dalla scarsissima casistica si evinceva che non vi era riscontro di virus né nel latte materno, né nella placenta, né nel sangue cordonale, come se il feto fosse in qualche modo protetto”.” Renza Bonini, primario di Ostetricia, ha aggiunto: “Ci siamo avvalsi delle scarne evidenze scientifiche e dei pochissimi studi in letteratura. Per salvaguardare la salute del piccolo si è optato per il cesareo, perché considerato più sicuro del naturale per evitare il contagio”. Il dottor Guglielmo Nervino ha condotto l’intervento. Il direttore sanitario Guido Pedrazzini ha detto: “avevano fiducia nella nostra struttura, non potevamo non garantire la migliore assistenza possibile“. Naturalmente l’interesse per questa nascita è molto alto, le èquipe di ostetricia e pediatria hanno raccolto diversi campioni. “Finora ci sono stati casi di parto solo in Cina e sembra non probabile la trasmissione verticale” è il commento del dottor Giacomo Biasucci, direttore del dipartimento materno infantile. Sempre Fabrizio Mosca conclude: “L’esperienza in Cina ci dice che i neonati sembrano essere molto preservati, ma la mamma deve mettere in atto misure di prevenzione. No alla psicosi, ma sì a precauzioni serie e attente”. Per quanto riguarda l’allattamento bisogna valutare caso per caso, se la mamma è in buone condizioni può anche allattare, altrimenti è meglio evitare. Unimamme, cosa ne pensate di questo caso riportato su Il Piacenza?

