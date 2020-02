Una mamma che ha perso 3 figli in un terribile incidente stradale ha avuto una tripletta di figli un anno dopo.

Nel 2007 i genitori Lori e Chris Cobles subirono il colpo più duro che potrebbe accadere a una mamma e un papà: hanno perso tutti i loro figli in un incidente stradale.

Una famiglia subisce un grave lutto

Nel maggio del 2007 Lori, insieme ai suoi 3 figli: Emma di 4 anni, Katie di 2 e Kyle di 5 sono rimasti coinvolti in un incidente stradale. Un camion di quasi 20 tonnellate si è schiantato sul retro del minivan dove viaggiava la famiglia. Purtroppo il devastante impatto tolse la vita ai bambini. Mamma Lori riuscì a sopravvivere, ma senza ricordi di quanto accaduto. Chris era al lavoro e quando è arrivato in ospedale un medico gli ha detto: “mi dispiace ma Katie è morta”. Poi ha ricevuto un’altra chiamata dall’ospedale dove erano ricoverati gli altri bimbi e gli hanno detto che anche Emma era morta. “Non riuscivo a capire ciò che stava accadendo, il mio mondo era diventato nero”. Kyle era ancora vivo, purtroppo le sue condizioni erano irreversibili, il suo cervello aveva sofferto mancanza di ossigeno, così i medici chiesero a Chris di dare il consenso per staccare i macchinari che lo tenevano in vita.

“Io sono rimasta stordita per mesi” ha ammesso Lori. Per settimane i genitori sono rimasti sotto shock. Lori e Chris, per dare un senso alla tragedia che li aveva colpiti hanno lavorato insieme per studiare alcuni problemi nell’industria dei trasporti nel settore camion, come l’aumento della velocità a causa del sonno. Lori e Chris, nel frattempo, hanno cercato un’altra gravidanza. Per farlo si sono rivolti alla fecondazione in vitro “Credo che sia stata una decisione facile da prendere” dice Lori. Così, a 6 mesi dall’incidente Lori ha scoperto di essere incinta. Quasi un anno dopo l’incidente dove aveva perso tutti i suoi figli mamma Lori ha dato alla luce una tripletta: 2 femmine e un maschietto, Ashley, Ellie e Jake. “Loro sono un miracolo“ sottolinea Lori. Il fratello e le sorelle maggiori sono degli angeli protettori per i più piccoli, “è come se una parte di loro fosse tornata” conclude la mamma. Unimamme, cosa ne pensate di questa storia raccontata su Love What Matters?

