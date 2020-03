A causa dell’emergenza Coronavirus, molti anziani sono costretti a rimanere in casa. Un aiuto per fare la spesa o per procurarsi i farmaci necessari.

A seguito dell’emergenza Coronavirus il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha emanato un decreto nel quale ci sono una serie di divieti per cercare di ridurre i contagi. Tra questi divieti c’è quello rivolto alle persone più anziane, alle quali viene consigliato di rimanere in casa e cercare di non uscire. Un consiglio difficile a volte da accettare, ma è importante seguirlo. Molte associazioni si sono rese disponibili ad aiutare chi deve rimanere in casa e non può contare su nessuno per la spesa o per i medicinali.

Emergenza Coronavirus: i volontari della Croce Rossa aiutano gli anziani per la spesa e per i farmaci

Tra le vari associazioni che hanno dato la loro disponibilità, il tutto gratuitamente, c’è la Croce Rossa Italiana. Sul loro sito sono indicate le modalità ed a chi è rivolto il servizio: “Si mette a disposizione della popolazione anziana, priva di familiari che possano aiutarli, un servizio gratuito di consegna farmaci, pasti e spesa. Al fine di richiedere informazioni e/o richiedere l’attivazione del servizio è possibile contattare il seguente numero verde, 24h su 24h; per ricevere tutte le informazioni necessarie > 800 065510”.

La Croce Rossa collabora anche con Federfarma per intensificare il servizio di consegna farmaci a domicilio per le persone vulnerabili attraverso il numero verde CRI, disponibile h24 e sette giorni su sette. Il servizio è attivo su tutto il territori nazionale ed anche in questo caso è rivolto a over 65 o persone non autosufficienti, soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (temperatura superiore a 37,5°) o sottoposti alla misura della quarantena o risultati positivi al virus COVID-19.

Una volta che il cittadino ha fatto richiesta, dei volontari si recheranno dal medico curante per prelevare la ricetta e poi si recano in farmacia per ritirare il farmaco che verrà in seguito, consegnato in busta chiusa all’utente che provvede a corrispondere l’eventuale costo del medicinale. Il servizio di consegna è completamente gratuito.

La Croce Rossa Italiana ha messo a disposizione dei cittadini un video del referente tecnico nazionale del servizio psicosociale Antonio Zuliani. Il dottore offre alcuni consigli su come affrontare l’emergenza: “Viviamo un momento di grande fragilità e incertezza che genera paura. Non dobbiamo negare la paura come se si trattasse di un’emozione che vivono le persone deboli. Ma la paura è un’emozione sana che ci spinge a reagire di fronte ad un pericolo quando abbiamo gli strumenti per difenderci”. Bisogna avere una paura sana e come spiega l’esperto si hanno solo due strumenti per difenderci: “Le misure di auto-protezione messe a punto dal governo e Cri che devono diventare un’abitudine quotidiana per tutti noi e la consapevolezza che solo se tutti le mettiamo in atto ne potremo uscire con la coscienza nuova che siamo corresponsabili del destino degli altri”.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa iniziativa? Conoscete altre associazioni che gratuitamente offrono questi servizi?

