Emma Marrone parla dell’intervento appena subito e di come l’abbia affrontato.

Unimamme, torniamo a parlare di Emma Marrone, che di recente è di nuovo alla ribalta e ha parlato della sua salute.

Emma Marrone: aggiornamento sulla sua vita

Risale infatti al mese scorso l’annuncio della nota cantante di annullare un concerto previsto a Malta, per un problema di salute.

Una settimana dopo è stata lei stessa a scrivere un altro messaggio sui social in cui spiegava di essere reduce da un’operazione e di aver pianto di gioia subito dopo.

Comprensibilmente tutti i suoi fan si sono molto preoccupati per lei, perché 8 anni fa la cantante dovette affrontare un tumore all’utero. Ecco come ha commentato gli ultimi fatti che la riguardano in un’intervista su Vanity Fair: “Ammalarsi è sempre ingiusto, ma non ho mai pensato ‘perché capita di nuovo a me?’. Mi sono detta: ‘È successo, mi curo, torno e così è stato’”.

La Marrone ha confidato di aver provato timore.

“Ho avuto paura, molta. Però non è la paura a provocarmi l’infelicità. Non lo è mai stata. (…) So affrontare il malessere fisico e tutto ciò che è legato a una malattia, ma delle malattie o della morte, come tanti, ho paura anche io”.

La cantante, che si presenta sempre molto grintosa, ha avuto una reazione umana.

“Ho pianto per due giorni perché ho imparato che tirare fuori tutto subito è meglio di covare il dolore, ma ero nera. Sentivo che la vita mi stava togliendo una possibilità. Ai medici continuavo a dire: ‘Fatemi cantare al concerto’. ‘Vasco Rossi ha scritto un pezzo per me’, ‘Non posso andare a Malta e operarmi dopo?’. Ho dovuto accettarlo. […] Ho avuto un problema di salute, ma non l’ho combattuto né respinto. L’ho fatto mio, l’ho digerito, me lo sono fatto fatto scivolare addosso. Non sono arrabbiata e non sto combattendo […] Accettare di stare di nuovo male mi ha aiutata ad arrivare all’intervento con serenità. Sono entrata in sala operatoria col sorriso e ne sono uscita nello stesso modo. L’operazione non mi ha incattivito: non sono arrabbiata con la vita, al limite alla vita sono grata”.

La cantante ha voluto anche spendere qualche parola sul fatto che non tutti possano curarsi come lei.

“Ho un lavoro che mi dà la possibilità economica di poter scegliere la maniera migliore per curarmi e i medici giusti. Persone che si fanno il mazzo in fabbrica e lavorano il triplo di me meriterebbero di essere curate nello stesso modo e invece, non ci prendiamo in giro, la medicina non è uguale per tutti. […] Ciò che mi ha fatto davvero male è stato non tanto superare quello che mi è successo, ma pensare a chi è chiamato a sacrificare tutto senza avere niente. Non voglio sembrare paracula, ma è la verità”.

Le è stato chiesto cosa avrebbe detto a una figlia con gli stessi problemi che ha avuto lei.

“Non lo so. Non sono madre, non so cosa si prova dentro” e ha aggiunto “Per la prima volta ho visto mia mamma piccola. Non ho fatto vedere nemmeno a lei quanto dolore provavo veramente. Dopo l’intervento, mi sono tirata giù dal letto subito, perché per me era più importante far vedere che c’ero e che era andato tutto bene“.

Nonostante i problemi di salute la cantante pugliese continua a rimanere poositiva e a guardare al futuro.

“Chi mi ha aiutato a lottare? Non vorrei sembrare presuntuosa, ma sono stata io. Per quanto le persone ti dimostrino amore, dalla famiglia ai tuoi migliori amici, poi sei tu che devi fare i conti con te stessa. È stata la mia testa, il modo in cui mi sono proposta dall’inizio. Sono una combattiva, una riflessiva, quindi ho sempre cercato di vedere il bicchiere mezzo pieno. Anche nelle disgrazie più totali, nei momenti più tremendi, dico sempre che esiste un karma, un destino. Se è successo a me, come succede a tanta gente, è perché doveva andare così. Credo anche che poi ci sarà un risvolto positivo, c’è sempre”.

Unimamme, voi cosa ne pensate delle parole della Marrone rilasciate a Vanity Fair?