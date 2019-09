Charlotte di Cambridge è al suo primo giorno di scuola alla Thomas Battersea di Londra.

Oggi, 5 settembre, è un giorno davvero molto importante per la piccola principessina Charlotte, perché è il suo primo giorno di scuola alla Thomas’s Battersea di Londra, già frequentata dal suo fratello maggiore baby George.

I due figli maggiori di William e Kate vanno a scuola

Charlotte, 4 anni, si è mostrata insieme ai genitori e al fratello George per una bella foto di famiglia. La piccola sembrava emozionata, stringeva infatti la mano di mamma Kate, Duchessa di Cambridge.

Forse un po’ intimidita dalla novità e dal grande giorno la sorellina di George si è nascosta dietro la mamma per uscire solo per incontrare l’insegnante giunta ad accoglierla e stringerle la mano.

George, invece, da bravo fratello maggiore è apparso più rilassato, al suo secondo anno alla Thomas’s Battersea, scuola esclusiva londinese, è ormai un veterano.

Questa volta Kate ha potuto partecipare all’importante giornata, mentre quando aveva iniziato ad andare a scuola George, il principino era stato accompagnato solo dal padre William, perché la mamma, invita di Louis aveva l’iperemesi gravidica.

«Charlotte è estremamente entusiasta di lasciare la scuola materna e di unirsi a George nella scuola dove lui è felice” ha rivelato una fonte al Daily Mail.

Pare inoltre che il piccolo George fosse ansioso di farle conoscere tutti i suoi amici.

Come accennavamo la Thomas’s Battersea è un istituto molto costoso, la retta è di 6 mila sterline a semestre.

Vanta ex studenti piuttosto illustri come le sorelle Cara, Poppy e Chloe Delevingne, e la cantante dei Florence and the Machine, Florence Welch.

Uno dei principi fondamentali della scuola è quello di essere gentili, inoltre tutti devono essere amici senza preferenze.

Unimamme, cosa ne pensate di queste belle immagini della principessina Charlotte e della scuola che frequenterà?