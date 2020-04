La più grande famiglia della Gran Bretagna, i Radford, ha finalmente annunciato il nome del loro ultimo arrivo, una bambina, il numero 22!

La più grande famiglia inglese aveva annunciato la notizia del loro ultimo arrivo sui social lunedì scrivendo che erano già “innamorati”. La piccola Heidie Rose, che è la loro 22esima figlia, è arrivata venerdì sera alle 22:01 e pesa 3 kg e 200.

La famiglia Radford è composta da papà Noel e mamma Sue, e da Chris, 30 anni, Sophie, 26, Chloe, 24, Jack, 22, Daniel, 20, Luke, 19, Millie , 18, Katie, 17, James, 16, Ellie, 14, Aimee, 13, Josh, 12, Max, 11, Tillie, 9, Oscar, 8, Casper, 7, Hallie, 4, Phoebe, 3, Archie, 2 e Bonnie, 1. Il diciassettesimo figlio della coppia, Alfie, è nato morto il 6 luglio 2014. Hanno anche tre nipoti, che sono i figli di Sophie: Daisy, 6 anni, Ayprill, 4 e Leo, che ne ha 2.

Su Instagram, mamma Sue ha pubblicato una serie di foto del suo bambino sul profilo della famiglia, scrivendo: “Un po di spam per bambini. Ci sentiamo così benedetti ad averla qui sana e salva”.

“In ospedale ero più spaventata”: la mamma racconta il parto della figlia

In una intervista Sue ha raccontato: “In ospedale ero più spaventata di quanto fosse mai accaduto, con tutto quello che succedeva con il virus. Ero molto preoccupata che a Noel non sarebbe stato permesso di stare con me”. E poi aggiunge “Siamo stati tutti isolati e mi è sembrato sbagliato lasciare la nostra bolla sicura per andare in ospedale, ma quando sono arrivata mi sono sentita subito al sicuro.“

Vista la pandemia, mamma Sue racconta che in questi giorni, quando va a fare rifornimento alimentare sembra “una originale acquirente nel panico“ con la sua lista della spesa contenente:

100 pannolini,

16 pagnotte di pane,

53 litri di latte,

48 uova grandi,

3 kg di pasta,

24 petti di pollo

28 pacchi di carta igienica.

Inoltre, viste le restrizioni su ciò che ogni cliente può comprare, deve mandare alcuni dei suoi figli in altri negozi per assicurarsi che la famiglia abbia abbastanza da mangiare.

Sue è rimasta incinta del suo primo figlio all’età di 13 anni, ha passato 6000 giorni della sua vita incinta ed aggiorna regolarmente i followers con notizie sul canale YouTube della famiglia.

La mamma ha recentemente condiviso un ritratto dei suoi figli in seguito alla decisione del governo di chiudere tutte le scuole del paese durante questa terribile crisi. Durante la Pasqua infatti, Sue è diventata un’insegnante a tempo pieno per 18 dei suoi figli in un’aula di fortuna realizzata in casa. Riguardo a questa esperienza ha detto che l’istruzione a casa ha significato “lacrime e rabbia” ma anche “molte risate”.

