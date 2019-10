La famiglia Radford, la più numerosa d’Inghilterra, ha annunciato l’arrivo del 22°esimo figlio.

Unimamme, solo un anno fa vi avevamo parlato dell’incredibile famiglia Radford, la più numerosa dInghilterra. In quell’occasione avevamo celebrato la nascita della piccola Bonnie l’ultima arrivata.

Una famiglia numerosa accoglie un altro bimbo

Oggi invece vi parliamo di come questa famiglia abbia deciso di ingrandirsi ulteriormente. Mamma Sue infatti ha annunciato di essere in attesa del ventiduesimo bambino. La mamma quarantaquattrenne ha dato l’annuncio sul canale Youtube affermando di essere incinta di 15 settimane e che il parto è previsto per l’Aprile del 2020. Si tratta di un vero colpo di scena perché nel novembre del 2018 dopo la nascita dell’ultima piccina mamma Sue aveva detto annunciato pubblicamente: “Basta figli: ci fermiamo qui”. “Butterò nel secchio tutti gli abiti premaman. Essere incinta non mi mancherà per nulla” aveva detto la matrona al The Sun “ora ci godremo semplicemente i nostri figli e i nostri nipoti” aveva aggiunto.

Nel filmato la mamma, radiosa, viene accompagnata a fare l’ecografia dal marito quarantottenne Noel, la coppia ha avuto il primo figlio quando Sue aveva 14 anni. “Praticamente oggi vedremo il nostro nuovo piccino per la prima volta, l’ultima ecografia è stata a 8 settimane e andava tutto bene”. Il marito replica: “c’è un solo bambino”. I Radford hanno 11 figlie e 10 figli: Chris (30), che ha già una figlia, Sophie (25), Chloe (23), Jack (22), Daniel (20), Luke (18), Millie (17) Katie (16), James (15), Ellie (14), Aimee (13), Josh (12), Max (11), Tillie (9), Oscar (7), Casper (6), Hallie (3), Phoebe (2), Archie (18 mesi) e Bonny Raye, che non ha ancora compiuto un anno.

I figli maggiori hanno una loro famiglia, mentre tutti gli altri vivono ancora sotto lo stesso tetto. La figlia maggiore Sophie ha già 3 piccoli. Nel 2014 Sue ha perso Alfie, alla 23° settimana. La famiglia vive in una casa composta da 10 stanze. Per fare la spesa i Radford usano spesso i buoni sconto che trovano online. Per la spesa settimanale spendono 350 sterline e quando devono andare in vacanza preparano 7 valigie.

Unimamme, farete anche voi gli auguri a questa famiglia di cui si parla sull’Indipendent?