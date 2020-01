Giordana Angi tra i big a Sanremo 2020. Per il suo debutto ha scelto una canzone molto intima che dedica alla madre, la persona più importante della sua vita.

A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo 2020 tante le polemiche che lo accompagnano. Come quelle contro il rapper, Junior Cally a causa dei testi sessisti e violenti di una sua canzone del 2017 che parlava di stupro e femminicidio. Ad intervenire sulla questione, oltre a tante persone del mondo della scuola o della politica, anche un esperto psicoterapeuta dell’età evolutiva, Alberto Pellai, che ha consigliato di concentrarsi, sopratutto sui social, di cose “belle”: “Purtroppo, più ne parli e più lo rendi popolare. E se si continua a parlare del brutto (reale o presunto che sia) al bello nessuno più ci fa caso”.

Giordana Angi a Sanremo 2020: il suo omaggio alla donna più importante della sua vita, la mamma

Tra le canzoni che i big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2020 ce ne sono anche alcune che parlano di famiglia. Come quella di Pierò Pelù dedicata al nipote di tre anni o quella del figlio di Enzo Jannacci, Paolo, che l’ha dedicata alla figlia undicenne. Infine anche quella di una cantante che fa il suo debutto a Sanremo 2020 dopo aver partecipato ad “Amici di Maria De Filippi”, Giordana Angi. Inoltre, la Angi ha anche scritto alcune canzoni dell’ultimo album di Tiziano Ferro “Accetto miracoli”.

La canzone che Giordana presenterà dal palco dell’Ariston si intitola “Come mia madre” ed è una canzone intima e personale che è appunto dedicata alla madre, Sophie. Per la cantante la madre è il suo punto di riferimento, la persona più importante della sua vita. Con questa canzone vuole dichiarare tutto il suo amore verso la donna che l’ha messa al mondo. Una vera e propria dichiarazione di affetto di una figlia verso la madre. Giordana ha di recente raccontato che la madre si è separata dal marito a seguito di un rapporto burrascoso, come riportato anche da Fan Page.

La canzone scelta per Sanremo esalta la forza d’animo di sua madre, andando a mettere in evidenza le sue capacità: “Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora”. La canzone è anche un modo per aprirsi con sua madre per dirle tutto e anche per scusarsi di non averle mai detto che le vuole bene e per aver permesso all’orgoglio di frapporsi talvolta fra loro, rischiando di dividerle, come può accadere tra genitori e figli.

Una frase viene ripetuta molto spesso, “Stringimi forte a te“, alla ricerca di un rifugio sicuro che non verrà mai a mancare.

Il testo della canzone di Giordana Angi:

“Dammi la borsa che è troppo pesante

Non puoi fare sempre tutto da sola

Che di persone ce ne sono tante

Ma col tuo cuore c’è n’è una sola

Hai custodito le mie insicurezze

Saresti pronta per rifarlo ancora

Che di stazioni ce ne sono tante

Ma poi torniamo sempre ad una sola

Ti scriverò un messaggio

Appena uscita dalla stazione

Ci vediamo poi per pranzo

Non vedo l’ora di parlarti

Per ritornare a respirare

Ti chiedo scusa se non ti ho mai detto

Quanto ti voglio bene

Tu che hai trovato sempre un posto

Dove nascondere le mie paure

È che l’orgoglio a volte è un mostro

Che ci fa solo allontanare

E se un giorno sarò una mamma

Vorrei essere come mia madre

Nel tuo sorriso mi sentivo apposto

E non serviva più stare male

Ma l’amore non è solo un posto,

è il tuo modo di fare.

Ti chiedo scusa se non ti ho mai detto

Quanto ti voglio bene

Tu che hai trovato sempre un posto

Dove nascondere le mie paure

È che l’orgoglio a volte è un mostro

Che ci fa solo allontanare

E se un giorno sarò una mamma

Vorrei essere come mia madre

Sei tu il regalo dei miei compleanni

La luce accesa quando torno tardi

Il cuore più grande dove ripararmi

Stringimi forte a te

Stringimi forte a te

Stringimi forte a te“

