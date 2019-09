La giovane attivista, Greta Thunberg, è arrivata a New York, dopo una traversata transoceanica. Ha rivendicato su Twitter la sua “diversità” come una forza.

La giovane attivista svedese, Greta Thunberg, è ormai diventata il simbolo della lotta contro il cambiamento climatico. Da qualche giorno è arrivata a New York per partecipare all’assemblea generale dell’Onu sul clima che si terrà il 23 settembre.

E’ arrivata nella grande mela dopo una traversata di 15 giorni a bordo della barca a vela da regata a zero emissioni messa a disposizione da Pierre Casiraghi, figlio della principessa Carolina di Monaco.

Greta Thunberg si confessa: "Sì, ho la sindrome di Asperger, è un super potere"

Su twitter, Greta ha avvisato il mondo che è arrivata a New York: “Abbiamo ancorato al largo di Coney Island, stiamo espletando le pratiche doganali. Arriveremo marea permettendo a North Cove Marina alle 14”.

Greta sta compiuto un viaggio a zero emissioni dal Regno Unito a New York per il summit dell’Onu sul clima il 23 settembre.

La 16 enne ha la Sindrome di Asperger, un disturbo ossessivo compulsivo che in passato le aveva causato molti problemi. Come tanti personaggi pubblici, oltre a commenti positivi e di incoraggiamento per quello che fa, riceve anche tanti commenti da parte degli “haters”, che la prendono di mira per il suo problema.

Su Instagram, Greta ha pubblicato un post nel quale rivendica la sua diversità: “Quando gli haters se la prendono per il tuo aspetto e la tua differenza, significa che non sanno dove andare. E tu sai che stai vincendo! Ho la sindrome di asperger e questo significa che sono diversa dalla norma. E, nelle giuste circostanze, essere diversa si rivela un superpotere”.

Poi parla delle difficoltà che ha avuto in passato: “Molte persone ignoranti la vedono ancora come una “malattia” o qualcosa di negativo. E credimi, la mia diagnosi mi ha limitato in precedenza. A scuola ero sempre sola, senza amici, mi sedevo in un angolo. A casa lo stesso, stavo male, avevo un disturbo alimentare. Tutto è passato ora, perché ho capito qual è la mia strada, in un mondo che a volte sembra insignificante per così tante persone”.

Visualizza questo post su Instagram School strike week 53. #fridaysforfuture #climatestrike #schoolstrike4climate Un post condiviso da Greta Thunberg (@gretathunberg) in data: 23 Ago 2019 alle ore 1:12 PDT

In poco tempo il post ha ricevuto 817 mila mi piace e tantissimi commenti positivi e che la spronano ad andare avanti nella sua battaglia.

