In un momento molto particolare che tutto il Mondo sta affrontando siamo costretti per cercare di ridurre i contagi a rimanere a casa. Non solo gli adulti, ma anche e soprattutto bambini ed adolescenti, hanno cambiato le loro abitudini. Per cercare d’intrattenere la scrittrice britannica, J.K. Rowling, famosa per aver scritto i tanti libri del maghetto, ha creato un portale gratuito con giochi, percorsi interattivi, quiz ed audiolibri per tutti gli appassionati del maghetto più famoso del mondo.

Harry Potter: il sito dedicato ai bambini in quarantena

Con un tweet, la scrittrice inglese, J.K. Rowling, ha annunciato il lancio di “Harry Potter at home”: “Genitori, insegnanti e tutori che stanno lavorando per tenere i bambini interessati e felici mentre siamo bloccati in casa potrebbero aver bisogno di un po’ di magia, sicché ecco a voi harrypotterathome.com”.

Parents, teachers and carers working to keep children amused and interested while we’re on lockdown might need a bit of magic, so I’m delighted to launch https://t.co/cPg0dZpexB pic.twitter.com/i0ZjTplVoU — J.K. Rowling (@jk_rowling) April 1, 2020

Si tratta di un portale ricco di sorprese e percorsi divertenti ed anche educativi rivolto soprattutto ai tanti fan di Hogwarts. Harry Potter at home fornisce articoli, video, puzzle, giochi e una versione audiolibro di “Harry Potter e la pietra filosofale”. E’ disponibile in varie lingue ed è gratuito.

La scrittrice ha voluto creare il portale per cercare di alleggerire la quarantena da coronavirus. Il sito è uno strumento educativo dedicato sia agli insegnanti sia ai genitori, impegnati a cercare d’intrattenere i ragazzi in questi lunghi e duri giorni: “Per oltre vent’anni Hogwarts ha rappresentato una fuga per tutti, lettori e fan, giovani e meno giovani, nei tempi inconsueti in cui ci ritroviamo, vogliamo darvi di nuovo il benvenuto a Hogwarts, dove troverete un rifugio per voi, la vostra famiglia e coloro a cui tenete”.

Voi unimamme farete divertire e svagare i vostri figli con Harry Potter? Vi piace l’idea?

