La Cassazione ha condannato un’ostetrica per omicidio colposo riconoscendo il feto, durante il travaglio, come una persona.

Verdetto della Cassazione a sfavore di un’ostetrica

La Cassazione ha confermato la condanna a 1 anno e 9 mesi di reclusione per omicidio colposo di un’ostetrica che non aveva monitorato in modo adeguato il battito cardiaco del feto mentre la mamma era in travaglio e le aveva somministrato l’ossitocina per aumentare le contrazioni.

L’ostetrica, durante il parto, continuava a rassicurare il ginecologo che tutto procedeva regolarmente. Il piccolo, però, nacque morto per asfissia.

Successivamente i periti stabilirono che la congestione degli organi e la sofferenza fetale non si erano determinate in pochi minuti, ma in almeno mezz’ora.

Se quindi l’ostetrica avesse monitorato bene il piccolo quest’ultimo si sarebbe potuto salvare ricorrendo al cesareo.

L’ostetrica aveva chiesto una pena più mite, ma i giudici hanno ritenuto altrimenti.

La donna infatti è stata ritenuta colpevole di omicidio colposo e non di aborto colposo ritenendo il feto nascente una persona. Nel contesto di “di totale ampliamento della tutela dei diritti della persona e della nozione di soggetto meritevole di tutela, che dal nascituro e al concepito si è poi estesa fino all’embrione” il feto, nonostante fosse ancora nell’utero, deve essere considerato un “uomo” nel corso del travaglio della gestante.

Si è trattato di un verdetto che mira a tenere conto dell’evoluzione della “normativa e giurisprudenziale italiana e internazionale» nel settore dei diritti della persona.

Per la Suprema Corte “il nascente vivo non è più feto né in senso biologico né in senso giuridico, bensì una persona”.

Infine per la Suprema Corte “la tutela della vita non può soffrire lacune” e quindi la protezione vale anche durante il passaggio dall’utero della mamma al mondo esterno.

