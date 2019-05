Una famiglia ha perso un figlio di 13 mesi, ma ha dato un senso alla sua morte con un’iniziativa di solidarietà.

Il piccolo Brody è vissuto solo per 13 mesi. Il bimbo era nato con più di una dozzina di difetti di nascita che, purtroppo, l’hanno trascorso a trascorrere un anno nel reparto di terapia intensiva del Medical City Children’s Hospital a Dallas, in Texas.

Mamma tiene vivo il ricordo del figlio

La sua mamma, Lindsey Ogletree, si è assicurata che nessuno si dimentichi del ricordo di suo figlio con una bella iniziativa.

Mentre la donna trascorreva un lungo periodo accanto al figlio in terapia intensiva aveva stretto un forte legame con le mamme nella sua stessa situazione.

La loro amicizia aveva significato tanto per lei, così ha deciso di ricambiarla aiutando altre neo mamme.

Insieme ad altre mamme ha cominciato a preparare dei pacchi con ciò che una neo mamma preoccupata potrebbe desiderare: lenzuola per bambini, tovaglioli, borracce con dosatore, libri, prodotti di igiene e altri generi di conforto.

Nel giorno della Festa della Mamma Lindsey ha deciso di consegnare 80 pacchi al Medical City Children’s Hospital, mostrando a donne che non aveva mai incontrato amore e sostegno. Il gruppo ha in programma altre spedizioni per il futuro e spera che il progetto aumenti e si diffonda.

Mamma Lindsey sostiene che in ogni pacco, in ognuno di questi gesti gentili, il ricordo del figlio Brody continua a vivere, rafforzando il suo spirito.

“Siamo in grado di aiutare queste mamme e provvedere ai bisogni di queste famiglie a causa di Brody, lui era un bimbo molto piccolo da cui però è partito tutto” ha detto la mamma “anche se la sua vita è stata tanto breve, lui ha raggiunto molto, ha toccato molte persone e noi vogliamo che questo continui”.

Unimamme, questo è un bellissimo esempio di come da una grandissima tragedia possa nascere qualcosa di buono.

Cosa ne pensate dell’idea di questa mamma di cui si parla su Inspire More?

