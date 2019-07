Tra poco ci sarà il compleanno del principino George e fervono i preparativi.

Unimamme, il prossimo 22 luglio il piccolo George compirà 6 anni. Sembrava ieri quando il principe William e la Duchessa di Cambridge hanno mostrato a tutto il mondo il futuro Re.

Il principe George sta per compiere 6 anni

Ora però la famiglia di George gli sta preparando un bellissima festa. Una fonte di Insider Weekly ha riferito: “Il Duca e la duchessa di Cambridge si stanno occupando di organizzare la festa di George”. Inoltre, a quanto pare, mamma Kate avrebbe provveduto alla maggior parte dell’organizzazione.

L’evento si terrà a Kensington Palace, sempre secondo le indiscrezioni.

I fratellini di George: Charlotte e Louis saranno presenti all’evento e così pure i compagni di classe del principino. Il piccolo Louis ha fatto il suo debutto il mese scorso in occasione dell’evento Trooping The Colour dove era presente tutta la famiglia reale.

In questa grande occasione ci saranno numerose attività a disposizione di tutti i bambini.

Ci sarà un castello gonfiabile e un mago. Pare che l’idea di un mago sia stata di papà William, perché “George ama gli spettacoli di magia”.

Non è stato trascurato nemmeno l’aspetto culinario. Ci saranno infatti tutti i cibi preferiti dal piccolo George: pizza, pasta e sandwiches. Naturalmente ci saranno anche torte, dolci, caramelle, gelati.

I duchi di Cambridge hanno sempre cercato di allevare i loro figli come fossero bambini comuni e quindi non ci deve stupire più di tanto il fatto che stiamo preparando una festa per un bambino di 6 anni.

Unimamme, voi cosa ne pensate di questi preparativi per la festa del piccolo George di cui si parla su The Stir?

Voi aggiungereste qualcosa a questi preparativi?

