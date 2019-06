Il Principe Louis ha incantato tutti durante il trooping the colour di quest’anno. E’ stato il suo debutto a Buckingham Palace vestito come zio Harry. Il Principe Louis, il terzogenito di Kate e William d’Inghilterra, ha debuttato davanti al mondo intero in braccio al padre. Dal famoso balcone di Buckingam Palace, della famiglia reale, il piccolo Louis è apparso con un look già visto in famiglia, un completo indossato dallo zio Harry.

Il Principe Louis: al Trooping the Colour 2019 con i vestiti dello zio Harry

Il piccolo Principe Louis, figlio di Kate Middleton e del Principe William, che da poco ha compiuto un anno è stato il protagonista durante la parata del Trooping the Colour. Durante la parata, che celebra il compleanno della Regina Elisabetta II, il baby royal ha fatto il suo debutto. Il piccolo di casa Windsor ha incantato tutti i presenti con smorfie, saluti ed applausi. Anche i Duchi di Cambridge, che mantengono sempre il loro aplomb inglese nelle occasioni pubbliche, non sono riusciti a trattenere le risate. Il piccolo Louis era intento a salutare gli aerei della “Royal Air Force” che si sono esibiti in onore della Regina.

Inoltre il piccolo ha debuttato di fronte a tutto il mondo con un look particolarmente familiare, come riportato da Vanity Fair. IL baby Royal è apparso sul balcone di Buckingham Palace con una camicia bianca con ricami e degli shorts blu. Lo stesso outfitera stato indossato in passato da suo zio, il Principe Harry. Era il 1986 e il duca di Sussex, ad un anno e mezzo, si godeva la parata tra le braccia di zia Anna.

Una scelta che era stata fatta anche in passato per il fratello maggiore, George. In occasione della parata Trooping the Colour del 2016, George aveva indossato una maglietta bianca e degli shorts blu, appartenuti questa volta a suo padre, il Principe William.

Sul balcone, insieme a Louis anche George e Charlotte che sono intenti a guardare la parata aerea.

Anche Kate Middleton ha deciso di indossare un abito che richiama il vestito indossato dalla Principessa Anne quando teneva in braccio Harry con il completino bianco e blu.

Louis conquista tutti i presenti e chi segue con attenzione le vicende della famiglia reale, grazie al suo fare divertente. Il piccolo ha rubato anche la scena alla zia Meghan Markle che è tornata in pubblico per la prima volta a poco più di un mese dalla presentazione ufficiale del suo primogenito Archie Harrison.

