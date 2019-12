Il Principe Harry si veste da Babbo Natale per i piccoli orfani.

Unimamme, oggi condividiamo con voi gli auguri di Natale del Principe Harry, che arrivano direttamente dal Canada, dove il duca del Sussex, sua moglie e suo figlio, il piccolo Archie, si sono momentaneamente trasferiti per trascorrere le festività in tranquillità.

Principe Harry dal Canada parla a tutti

Il principe Harry ha deciso di interrompere il suo “ritiro” canadese per indirizzare un simpatico messaggio di auguri ai figli dei soldati rimasti orfani. Sappiamo che di recente il Duca del Sussex si è schierato a favore della moglie Meghan Markle che veniva bullizzata dalla stampa, intraprendendo addirittura una causa legale contro un giornale britannico. Ora però il Principe e la sua famiglia sono lontani dal gossip e dalle malelingue in una località canadese sconosciuta. Dallo chalet segreto in cui si godono le vacanze il Duca del Sussex ha lanciato questo messaggio, affidato a un filmato in cui, vestito da Babbo Natale, esordisce con un: “oh oh oh”.

“Perdere un genitore è terribilmente difficile. Ma io so che ognuno di voi, aiutandovi tutti insieme, avrà un futuro meraviglioso. E un bellissimo Natale. Non dimenticherete mai i vostri genitori. E loro non dimenticheranno mai voi. Siete parte di una famiglia e voglio incoraggiarvi a guardarvi intorno così da comprendere che c’è un’intera comunità pronta a supportarvi ogni giorno in cui voi doveste averne bisogno. So quanto siete forti.“. Sua Altezza si rivolge, in modo particolare, ai piccoli Scotty’s Little Soldieres. Li invita a non sentirsi soli, a rimanere forti, perché li attende un futuro luminoso. Unimamme, voi cosa ne pensate di questi auguri? Anche il Principe Harry ha perso un genitore quando era ancora un bambino.

