Il principe Harry si commuove in pubblico per Meghan e Archie. Come lo ha cambiato la paternità.

Fa ancora parlare di sé il principe Harry d’Inghilterra e lo quasi sempre in positivo. Che sia la sua gioia spontanea e contagiosa per la nascita del figlio Archie o la risposta dura alle diffamazioni dei tabloid in difesa della moglie Meghan, Harry mostra tutta la sua umanità di uomo maturo e tenero allo stesso tempo.

“Ora che sono diventato padre vivo tutto in maniera diversa – ha detto – Vivo tutto come non avrei mai pensato di poter fare“.

Il principe Harry si commuove in pubblico

Intervenendo alla cerimonia di premiazione dei WellChild Awards 2019, un evento di beneficenza a Londra dedicato ai bambini malati, il principe Harry Windsor ha svelato un episodio molto personale e toccante della sua vita coniugale con la moglie Meghan Markle: la scoperta della gravidanza di Meghan e di un bambino in arrivo. È stato ricordando quei momenti e la gioia profonda che lui e la moglie provarono, quando ancora nessuno sapeva niente della maternità, che Harry non ha saputo trattenere la commozione. La sua voce si è rotta e i suoi occhi sono diventati lucidi.

Harry a fatica ha trattenuto le lacrime e si è piegato per prendere fiato, mentre accanto a lui la presentatrice tv Gaby Roslin cercava di sostenerlo. Sono stati momenti molto toccanti che hanno restituito ancora di più tutta la dimensione umana e tenera di colui che da giovane era considerato un ragazzaccio. Ma che, va ricordato, ha perso la madre, lady Diana, quando non aveva compiuto ancora tredici anni. Un lutto durissimo, quando era poco più che un bambino e che deve aver influito in modo determinante nella formazione del sua personalità e del suo carattere. Forse è stata proprio quella perdita terribile a renderlo così empatico e sensibile.

Mentre ricordava l’inizio della gravidanza di Meghan e l’attesa per il loro primo figlio, Harry ha detto: “Un anno fa, anche io e Meghan scoprivamo di aspettare un bambino. Lo sapevamo solo noi. Era il nostro segreto – ha raccontato quasi scoppiando a piangere -. Ora che sono diventato padre vivo tutto in maniera diversa. Vivo tutto come non avrei mai pensato di poter fare”. Harry ha ricordato quel periodo perché lui e Meghan avevano partecipato alla cerimonia dei WellChild Awards dello scorso sapendo che sarebbero diventati dei genitori. Avevano vissuto quell’evento dedicato ai bambini con grande emozione, pensando al loro futuro bambino e a tutte le gioie ma anche le preoccupazioni che possono avere i genitori, soprattutto quando si tratta della salute dei figli. Harry ha raccontato che in quell’occasione, durante la cerimonia di premiazione strinse forte la mano di Meghan, pensando a come sarebbe stato diventare genitore un giorno e come poter fare per proteggere e aiutare i figli.

Il piccolo Archie è nato il 6 maggio scorso e a poco più di 4 mesi è partito con mamma e papà per il suo primo viaggio ufficiale in Sudafrica. I duchi di Sussex sono stati in tour con il bebè dal 23 settembre al 2 ottobre. Anche per la coppia si è trattato del primo viaggio ufficiale dopo la nascita del bambino. Durante la visita si sono visti sempre Meghan e Harry, fotografati in tutti i luoghi che visitavano. La coppia di duchi, con nutrito staff al seguito, ha lasciato il figlioletto con le tate, mentre presenziava a eventi di beneficenza o incontrava politici e personaggi pubblici. Il piccolo Archie, invece, ha fatto la sua comparsa in braccio a mamma Meghan e con accanto il papà sorridente solo in occasione dell’incontro con Desmond Tutu, l’arcivescovo di Città del Capo. Come riporta l’HuffPost.

Il video con l’intervento commosso di Harry al WellChild Awards 2019