Imparare l’inglese per avere più possibilità di lavorare per raddoppiare le possibilità di fare carriera e per essere più felici. Uno studio lo dimostra.

Imparare l’inglese o comunque una o più di una lingua, in un mondo globalizzato è molto importante. Da uno studio del Wall Street English si è riscontrato che il 30% degli italiani ha dichiarato di avere un livello di conoscenza ed uso della lingua inglese avanzato.

I risultati sono incoraggianti se si pensa che la conoscenza di una lingua, in primis quella inglese, è una caratteristica molto importante in un “curriculum vitae” per poter trovare un lavoro.

Imparare l’inglese: lo studio che dimostra la possibilità di fare carriera e di essere più felici

È un dato oggettivo che la buona conoscenza della lingua inglese ha un impatto positivo nella carriera professionale. É diventato importante studiare una lingua o anche una seconda anche per avere una soddisfazione a livello personale o nella vita di tutti i giorni.

Il Wall Street English, attraverso un’indagine riportata da Repubblica Economia, ha evidenziato che:

Un italiano su tre ha migliorato la propria posizione lavorativa grazie alla competenza linguistica.

Uno su quattro ha dichiarato di aver incrementato anche il proprio stipendio.

Uno su due ha dichiarato che conoscere bene la lingua aumenta la propria felicità personale.

L’indagine di Wall Street English è stata condotta anche in altri sette Paesi. I Paesi presi in considerazione sono stati: Germania, Russia, India, Indonesia, Cina, Giappone e Cile. Sono stati intervistate circa 4000 adulti.

In Germania, il 44% degli intervistati ha dichiarato di avere un livello d’inglese avanzato. Fanalino di coda è il Giappone dove solo il 10% raggiunge un livello avanzato ed il 57% non parlano la lingua nemmeno ad un livello di base.

Nello specifico, i risultati raccolti in Italia indicano che:

Il 25% degli intervistati che parlano inglese ha dichiarato di aver migliorato la propria posizione lavorativa grazie alla lingua. Si sale al 37% per chi ha dichiarato di avere un livello “advanced”.

degli intervistati che parlano inglese ha dichiarato di aver migliorato la propria posizione lavorativa grazie alla lingua. Si sale al per chi ha dichiarato di avere un livello “advanced”. Il 24% dichiara di aver aumentato i propri guadagni. Tra queste persone il 27% ha incrementato le proprie entrate tra il 16% e il 20%.

dichiara di aver aumentato i propri guadagni. Tra queste persone il ha incrementato le proprie entrate tra il 16% e il 20%. Il 27% del campione ha ottenuto un lavoro che non avrebbe potuto svolgere se non avesse saputo parlare inglese. La percentuale cresce notevolmente, il 43% , per chi ha raggiunto il livello “advanced”.

del campione ha ottenuto un lavoro che non avrebbe potuto svolgere se non avesse saputo parlare inglese. La percentuale cresce notevolmente, il , per chi ha raggiunto il livello “advanced”. Il 36% ha dichiarato di aver cominciato a studiare inglese per aumentare le proprie possibilità di guadagno.

ha dichiarato di aver cominciato a studiare inglese per aumentare le proprie possibilità di guadagno. Il 63% ha iniziato a studiare l’inglese per una crescita personale.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa indagine? Cosa ne pensate? I vostri figli conoscono una lingua?