A seguito dell’ulteriore inasprimento della misure di sicurezza per il Coronavirus, parte la campagna social #iorestoacasa e i vip ci mettono la faccia.

Unimamme, il recente decreto dell’8 marzo ha imposto “il vincolo di evitare ogni spostamento” non strettamente necessario in Lombardia a in 14 province di Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Marche. Come forse saprete, nella nottata tra il 7 e 8 marzo moltissime persone si sono recate in stazione centrale a Milano, in preda al panico, per scendere al Sud dai parenti, con il rischio di far esplodere il contagio anche in regioni dove l’assistenza sanitaria non potrebbe far fronte a una situazione simile a quella delle zone rosse.

Emergenza Coronavirus: la campagna social #iorestoacasa rivolta soprattutto ai giovani

Al di là dei provvedimenti, della quarantena, delle critiche piovute sul web sui fuggiaschi, è partita una campagna social sposata anche da vip, attori, personaggi pubblici: #iorestoacasa” per invitare le persone a non muoversi e ridurre il contagio di Coronavirus. Si tratta di un inno collettivo che mira a elogiare la bellezza di poter restare in casa. La campagna punta soprattutto a convincere i giovani che, complici le chiusure di scuole e università, fanno più fatica ad accettare di dover ridurre la loro socialità.

A sostenere questa iniziativa ci sono: Fiorello, Jovanotti, Ligabue, Sangiorgi e Paola Turci, Francesca Archibugi, Paolo Sorrentino e altri, ma anche vari politici, ministri che ora cercano di dare consigli, magari con tono lieve per convincere i ragazzi a mettere in atto la giusta reclusione. Ognuno come può, chi facendo uno sketch comico, chi cantando, chi declamando danno il loro contributo alla salute pubblica. Il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini ha sottolineato: “Ringrazio i tanti i protagonisti della musica, del cinema, dello spettacolo che in queste ore stanno promuovendo sui social la campagna #iorestoacasa. Un messaggio importantissimo per i ragazzi“. Fiorello, per esempio, da Instagram dice: “Ho un’idea, ma perché non stiamo un po’ a casa? C’è del casismo in giro. Riscopriamo alcuni giochi di società. Evitiamo di uscire, si sta tanto bene sul divano”.

Tiziano Ferro, invece lancia un’iniziativa: ““Quale canzone volete che vi canti?”. Il cantante ha aggiunto anche un messaggio. #iorestoacasa

“Ascoltiamo le direttive.

So che non è facile ma la situazione adesso è drammatica in ogni parte del mondo.



Siate generosi con voi stessi, prendetevi anche il tempo che non avete – per scelta o ahimè per forza.

Oggi ho deciso per esempio di provare a cantare un brano che mi piace. Senza ambizione, solo per il piacere di farlo.

Se siete su questa pagina e vi piace – più o meno – quello che faccio vi invito a chiedermi una canzone.

Cosa vi piacerebbe cantassi per voi sui social?

Proviamo ad essere indulgenti e gentili l’uno con l’altro, evitiamo commenti brutti. Dimostriamo a tutti che anche in un momento così triste, sappiamo costruire 🇮🇹❤️

#andratuttobene

Laura Pausini, cantante da milioni di fans nel mondo, ha invitato tutti al senso di responsabilità: “Ragazzi, non c’è da farsi prendere dal panico, ma è importante capire che la situazione è molto molto seria. Molti hanno preso questa storia come una vacanza, ma non è così, e questa cosa va capita bene. Leggete, giocate, parlate, pensate, scrivete, cucinate, ascoltate o fate musica, come me!

State a casa ragazzi, non muovetevi se non è strettamente indispensabile. Io cerco di rispettare tutto quello che ci è stato spiegato e richiesto. Per favore fatelo anche voi. Facendo così aiutate il prossimo e anche voi stessi.

La protezione tra esseri Simili, è ora di dimostrarla! 🤍

#IoRestoACasa”.

La cantante Annalisa invece si mostra rilassata a casa coi suoi gatti, insomma, il messaggio è chiaro. Il senso di responsabilità di ciascuno dovrebbe indurci a non contagiare i nostri parenti vicini e lontani. Unimamme, cosa ne pensate di questi messaggi? State rispettando l’ordinanza? E i vostri figli?

LEGGI ANCHE > CORONAVIRUS: “TERAPIA INTENSIVA NON A TUTTI”, LE RACCOMANDAZIONI DI ANESTESISTI E RIANIMATORI

LEGGI ANCHE > CORONAVIRUS E MISURE ECCEZIONALI: I DETTAGLI DEL NUOVO DECRETO PER TUTTE LE REGIONI

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.