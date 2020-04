La scrittrice J. K. Rowling ha annunciato di essere guarita dal Covid 19 e ha condiviso la tecnica che ha seguito, consigliatale da un medico.

Ripresasi, la scrittrice J. K. Rowling ha voluto condividere con tutto il suo vasto pubblico alcuni preziosi consigli. I consigli sono quelli del dottor Sarfaraz Munshi del Queen’s Hospital di Romford, Londra.

Questo medico spiega che in terapia intensiva i pazienti usano il metodo che la Rowling sta contribuendo a far conoscere. La Rowling ha dichiarato che questa tecnica le è servita per riprendersi dal coronavirus.

Ecco che cosa ha scritto nel suo messaggio su Twitter: “Per favore guardate questo medico del Queens Hospital che spiega come alleviare i sintomi da coronavirus. Nelle ultime 2 settimane ho avuto tutti i sintomi del Covid – 19 (non sono stata testata) e ho seguito il suggerimento di questo medico. Ora mi sono completamente ripresa e questa tecnica mi ha aiutato molto“.

Il dottor Munshi nel video spiega che i anche pazienti in auto isolamento ne possono beneficiare e che potrebbero trarne giovamento anche le persone che avvertono i primi sintomi del Coronavirus. “Mentre hai un’infezione attiva dovete avere una buona quantità di aria nei tuoi polmoni. L’unico modo in cui puoi farlo è quello di avere una tecnica che ti spieghi come. “.

Questo medico spiega che la routine consiste nel fare due sessioni di respiri profondi e poi una di respiri normali ma a pancia in giù. All’inizio occorre fare 5 profondi respiri e trattenere il fiato per 5 secondi ogni volta. Terminati i 5 respiri, al sesto dare un colpo di tosse coprendosi la bocca. Ripetere questa operazione per 2 volte, quindi 10 respiri in totale con 2 colpi di tosse finali, e poi consiglia di sdraiarsi sul davanti con un cuscino come supporto e fare dei respiri leggermente più profondi del normale per 10 minuti.

Lo sdraiarsi a pancia in giù può sembrare in strano, ma il medico spiega che aiuta il drenaggio dei liquidi e fa aumentare il flusso sanguigno. Si tratta tra l’altro di una posizione inventata da un italiano, e che se avete visto video di persone ricoverate in reparti Covid 19 è una posizione molto diffusa. Si tratta tra l’altro di una tecnica inventata da un italiano, Luciano Gattino, professore all’Università di Milano, e oggi utilizzata in tutto il mondo.

Il medico inglese spiega così la posizione: “La maggior parte dei vostri polmoni è sulla schiena e non nella parte anteriore. Distendendovi sulla schiena state chiudendo le vie aeree pi piccole e questo non va bene in un periodo di infezione. Questo può portare all’atelettasia e questo a una polmonite secondaria, è molto importante che capiate tutto ciò. La cosa più importante è stare a letto per periodi prolungati, ma sulla schiena chiude le vie aeree più piccole. Aumenterà il rischio di polmonite secondaria che può portare a deteriorare le condizioni e tenete a mente che i pazienti la cui salute si sta deteriorando stanno soffrendo per problemi respiratori.”

Unimamme, cosa ne pensate di questa tecnica? La conoscevate?

Please watch this doc from Queens Hospital explain how to relieve respiratory symptoms. For last 2 weeks I’ve had all symptoms of C19 (tho haven’t been tested) & did this on doc husband’s advice. I’m fully recovered & technique helped a lot.https://t.co/xo8AansUvc via @YouTube — J.K. Rowling (@jk_rowling) April 6, 2020

