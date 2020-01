Sam, il figlio di 8 anni di Ben Affleck e Jennifer Garner ha firmato un assegno alla sua mamma per essersi occupata di lui in tutti questi anni.

Unimamme, vi siete mai chieste quanto può valere donare la vita a un bambino e crescerlo? Sam, il figlio degli attori Jennifer Garner e Ben Affleck ci ha pensato bene e ha deciso di rispondere.

Il figlio di Jennifer Garner le dà un assegno

La sua mamma ha voluto condividere con tutti i suoi fans l’assegno che Sam, il figlio avuto con Ben Affleck, da cui ha divorziato ufficialmente nel 2018, anche se erano separati già dal 2015, le ha consegnato. Il bambino ha pensato di “sdebitarsi” con la mamma con un assegno dalla sua banca, la Piggy Bank. Nella causale si legge: “essere mia madre”. Ecco che cosa ha scritto l’attrice: “apparentemente dare la vita e crescere qualcuno è valutato 168,42 dollari, dovrei mantenere il mio lavoro quotidiano.

L’attrice ha deciso di rispondere: “Io lo farei anche gratis. Anzi, aspetta. Ora che ci penso lo faccio già gratis”. Samuel è il terzo figlio della coppia, dopo Violet e Seraphina.Un utente che ha apprezzato il gesto ha scritto: “Sam è un dolce angelo. Sono sicuro che 168, 42 dollari sono tanti per lui”. Un altro utente ha scritto: ” che tesoro” e altri: “è tenero“. Il post su Instagram ha ricevuto 258 447 Like e in molti hanno commentato positivamente. Unimamme, voi cosa ne pensate di questa foto e del messaggio? A voi è mai capitato qualcosa di simile con i vostri bambini? Come avreste reagito?

