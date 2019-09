“Kate Middleton incinta”, un titolo che ricorre da più mesi in vari media internazionali. Tutti si aspettano il 4° figlio, che poi sarebbe una bambina. Ancora non si è espresso Buckingham Palace ma diversi gli indizi così come i dubbi, Ma andiamo per ordine.

Kate Middleton aspetta una bambina: vero o falso?

Kate Middleton, duchessa di Cambridge, moglie del principe William dal 2011, lo ricordiamo è già mamma di 3 bambini:

George, nato il 22 luglio 2013

Charlotte Elizabeth Diana, nata il 2 maggio 2015 (a meno di due anni di distanza dal fratello maggiore)

Louis Arthur Charles, nato il 23 aprile 2018 (a quasi tre anni dalla sorella).

Sono quindi passati quindi solo 18 mesi dalla nascita di Louis, ma già da tempo si leggono sui vari tabloid notizie che parlano di una presunta gravidanza. Nell’ultimo mese però le notizie sono aumentate e ogni volta viene fornito un nuovo indizio.

Vi elenchiamo i più importanti:

PRIMO INDIZIO: il cambiamento nei capelli. Sembrerebbe infatti che la duchessa di Cambridge prima di ogni annuncio abbia cambiato i capelli: lo ha fatto con George, facendosi la frangetta, ed anche con Louis, tagliando i capelli. Questa volta il cambiamento riguarda il colore: Kate ha infatti schiarito i capelli, come si è visto anche nelle foto del primo giorno di scuola dei figli. Che voglia anticipare il fatto che una volta incinta sia sconsigliabile fare tinte ai capelli e quindi un colore chiaro potrebbe aiutarla a camuffare meglio i capelli bianchi? Staremo a vedere.

SECONDO INDIZIO: la confessione di Charlotte. Sembrerebbe infatti che la piccola Charlotte abbia confidato alle compagne di scuola che la mamma sia incinta di una sorellina. Questa è stata la notizia che più è rimbalzata nella prima settimana dopo l’inizio delle lezioni. Sarà vero che Charlotte possa dire una cosa del genere? Anche su questo non vi sono certezze.

TERZO INDIZIO: l’agenda degli impegni di Kate sarebbe chiusa. E’ quanto dichiarato da un’esperta della royal family, Aranzazu Santos Lopez in un programma televisivo. Ciò sarebbe dovuto al fatto che avendo già in passato avuto problemi durante le gravidanze: ricorderete ad esempio quanto è stata male prima di Louis per l’iperemesi gravidica, una malattia che colpisce molte donne in gravidanza, abbia deciso di non prendere impegni e stare tranquilla. Però alcune uscite le sta facendo, e tutte a tema sembrerebbe…

QUARTO INDIZIO: le quote dei bookmaker per chi scommette sulla gravidanza di Kate sono scese improvvisamente. Come a dire: è dato per molto probabile.

Rimangono alcune dichiarazioni riportate da persone vicine a William e a Kate: un amico di William avrebbe detto che William vuole seguire le orme della regina e avere 4 figli come lei (oltre a Carlo, Andrea, Edoardo e Anna).

Per quanto riguarda Kate, rimane il suo amore per i bambini. Proprio in questi giorni si è recata in un centro che si occupa di maternità e di infanzia ed ha incontrato giovani mamme e bambini e poi durante il Festival Back to Nature ha parlato dell’importanza dei primi anni di vita dei bambini per la loro crescita. Parole che riteniamo importanti e che riportiamo:

“Le esperienze che viviamo nei nostri primi anni influenzano chi diventiamo come persone. Influenzano come interagiamo a scuola, nel lavoro e nella società, e infine come cresciamo i nostri figli. Che sia piantare, esplorare, scavare, creare o giocare il tempo di qualità trascorso all’aperto offre ai bambini l’ambiente perfetto per costruire quei rapporti positivi con le persone nella loro vita e con il mondo che li circonda.

C’è un noto proverbio – ci vuole un villaggio per crescere un bambino – ognuno di noi qui rappresenta una parte integrante di quel villaggio. Incontrandoci, divertendoci, imparando e sperimentando cose nuove, tutti possiamo fornire benefici ai nostri figli che durano per tutta la vita. ”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kensington Palace (@kensingtonroyal) in data: 10 Set 2019 alle ore 1:25 PDT

Cosa aggiungere unimamme, a noi Kate piace e immaginarla incinta non può che farci piacere, ma per il momento nulla di certo.