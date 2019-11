Katie Holmes è diventata mamma presto, ma questo non è stato per lei un problema, anzi. Il loro legame è molto forte e bello.

In una recente intervista a Elle Uk, l’attrice Katie Holmes ha raccontato di come è stato per lei essere diventata mamma e di come è stato crescere, da sola, sua figlia Suri.

Katie è stata sposata con Tom Cruise, divorzio nel 2012, dal quale ha avuto una bambina nel 2006. A quell’epoca, Katie aveva 27 anni e dopo il divorzio con Tom ha cresciuto Suri senza un compagno instaurando con lei un bellissimo rapporto madre-figlia.

Katie Holmes, madre single: “io e Suri siamo cresciute insieme”

Katie Holmes non è una persona che condivide spesso la sua vita privata, ma in un’intervista ha parlato del suo rapporto con la figlia, Suri, che lei adora. Suri è nata 13 anni fa, quando l’attrice aveva 27 anni.

Nell’intervista racconta di essere felice di aver avuto un figlio in un’età diversa da quella in cui le donne di oggi diventano, in media, mamme: “Sono felice di essere diventata mamma intorno ai vent’anni”. Dopo il divorzio con il marito Tom Cruise, Suri aveva solo sei anni e Katie l’ha cresciuta da sola. Sembrerebbe infatti che, secondo alcune indiscrezioni, che Tom non veda la figlia da quando hanno divorziato.

Il loro crescere insieme ha fatto si che abbiano sviluppato un forte legame madre-figlia. Spesso sono in giro per New York che passeggiano insieme. Per Katie Suri è il suo pensieri numero uno, come riportato da Elle: “Mia figlia è la persona più importante per me e la sua educazione è prioritaria al momento”. L’attrice che ha interpretato Joey Potter nel telefilm Dawson creek, ha cercato di trovare un equilibrio tra il suo lavoro ed il suo ruolo di madre. DI recente si è anche iscritta all’Università di Harvard per seguire un corso di Entertainment, Media e Sports oltre ad aver partecipato al film Ocean’s Eight.

Ad Elle Uk ha raccontato che diventare mamma da giovane ha influito sul suo rapporto con Suri: “C’è sempre stata una buona corrispondenza tra le varie età di mia figlia e gli anni che avevo io in quel momento. In un certo senso siamo cresciute insieme”.

Suri, 13 anni, è entrata nell’età dell’adolescenza e Katie Holmes è felice dei suoi 40 anni: “Sono felice della mia carriera ed eccitata per il futuro. Sono grata per la mia vita familiare e per mia figlia. Mi piace avere 40 anni e potermi dedicare a tutte le mie passioni: leggere, guardare i vecchi film, passare del tempo con amici e parenti”.

Voi unimamme avete letto l’intervista di Katie Holmes? Cosa ne pensate?