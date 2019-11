Tutti i fan di Harry Potter ora potranno soggiornare nella casa dove il maghetto nato dalla penna di J.K. Rowling ha vissuto.

Unimamme, se i vostri figli sono grandi fan di Harry Potter o se voi lo siete non potete lasciarvi scappare la possibilità di soggiornare nella casa di Harry Potter.

Harry Potter: la casa natale è in affitto

Prima di arrivare al numero 4 di Private Drive nell’inospitale casa dell’odiosa zia Petunia e zio Vernon Harry Potter abitava con i genitori in una deliziosa casa che ora si può affittare grazie a Airbnb. Si tratta infatti della casa della prima infanzia del maghetto partorito dalla penna di J. K. Rowling. L’abitazione si trova a Levenham, nella contea inglese del Suffolk: la De Vere House. Prima di finire su Airbnb la De Vere House era un favoloso bed and breakfast a 5 stelle la cui struttura risale al Quattrocento ed è uno dei tre edifici di questa città di proprietà della famiglia De Vere.

Levenham inoltre è già comparsa nei film della nota saga fantasy con il nome di Godric’s Hollow. A ogni modo la raffinata De Vere House offre 2 camere da letto. Ognuna delle 2 camere ha un letto matrimoniale a baldacchino e un bagno privato, un salotto con caminetto e un giardino interno. Affittare la casa di Harry Potter per una notte costa 162 Euro, colazione inglese compresa. Ci sono però delle limitazioni: bambini molto piccoli e cani non sono ammessi. Voi cosa ne pensate? Soggiornereste in questa suggestiva abitazione? Avete in progetto un viaggio sulle orme del mago occhialuto? Ricordiamo infine che Levenham è conosciuta per essere una deliziosa cittadina di origine medioevale, sicuramente questo aumenta l’atmosfera che circonda la casa e che renderà il soggiorno indimenticabile.