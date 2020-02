Una mamma si è sentita mala mentre era in casa da sola col figlio di 8 anni, il bambino ha chiamato il 112 salvandola.

Un bambino di 8 anni è riuscito a salvare la sua mamma chiamando il 112 e seguendo le loro istruzioni.

Bambino assiste la mamma con l’aiuto del 112

Per primo il piccolo ha chiamato il padre che ha avvertito subito il 112 che il figlio era a casa da solo, ad Alessandria, con la madre. Poco dopo il piccolo ha richiamato il numero di emergenza. “La mamma era incosciente. Facendo domande mirate e precise, semplici e comprensibili per un bambino, siamo riusciti a guidare il bambino in una situazione da codice rosso” hanno detto dal 112. Il piccolo è stato bravissimo e non si è messo a piangere.

La mamma del bimbo respirava, il piccolo infatti ha spiegato che il torace si muoveva, ma non rispondeva e aveva perso i sensi. Gli operatori hanno detto al bimbo di rispondere al citofono perché stavano arrivando i soccorsi. Mentre attendevano l’ambulanza la mamma ha iniziato a tremare, così il piccolo ha messo dei cuscini intorno a lei. “Di fatto il bambino ha gestito un codice rosso con estrema lucidità, come difficilmente avrebbe fatto un adulto” ha affermato il personale del 118. Unimamme, questa storia sottolinea l’importanza per i bambini di conoscere i numeri di emergenza, ma anche la prontezza del piccolo che non si è fatto cogliere dal panico. Che cosa ne pensate di questa vicenda raccontata su Repubblica?

