Una mamma morta in casa mentre con lei c’erano i figli.

Una mamma del napoletano è stata ritrovata senza vita nel bagno di casa sua, vegliata dai 2 figli piccoli, ignari di tutto.

Una mamma è morta improvvisamente in casa mentre era coi figli

Oggi dobbiamo parlarvi di un dramma avvenuto nel napoletano, precisamente nella città di Giugliano. Un marito, padre di 2 figli ancora molto piccoli, ha provato a telefonare inutilmente alla moglie per tutta la mattinata, alla fine qualcuna ha risposto, ma non si trattava della moglie. A prendere il telefono è stato il figlio maggiore dell’uomo, un bambino di 4 anni, che gli ha detto: “mamma è in bagno a terra e dorme”. Naturalmente l’uomo è corso a casa e, nel frattempo, ha avvisato anche i soccorsi.

LEGGI ANCHE > LE BAMBINE SONO RIMASTE SOLE CON IL PAPA’ MORTO: L’APPELLO DI UNA MAMMA FOTO

La moglie era a terra, in bagno, vegliata dai suoi 2 figli di 4 e 2 anni. Quando i sanitari sono sopraggiunti nell’abitazione hanno potuto solo constatare il decesso della donna, una mamma di soli 34 anni. Questa mamma era incinta del suo terzo figlio. Sul posto sono accorse anche le forze dell’ordine, ora il pubblico ministero ha disposto il sequestro della salma della donna, in attesa dell’autopsia per scoprire le cause della sua morte. Unimamme, cosa ne pensate di questa vicenda di cui si parla su Il Mattino? Noi siamo vicine alla famiglia che deve affrontare un terribile lutto.

Per restare sempre aggiornato su richiami, notizie e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.