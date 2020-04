“La vita inedita di Nadia Toffa”: il regalo di mamma Margherita | VIDEO

La mamma di Nadia Toffa ha condiviso foto e immagini della figlia, un commovente ricordo della coraggiosa giornalista morta a causa di un tumore.

In occasione di un collegamento via social con il giornalista Gianluigi Nuzzi di Quarto Grado, la madre di NadiaToffa ha voluto condividere alcuni ricordi della figlia.

Nadia nel ricordo della madre

Il giornalista conduttore della trasmissione Quarto Grado ora fa dirette da casa e uno dei suoi ospiti virtuali è stata Margherita Rebuffoni, madre di Nadia Toffa. La donna ha colto l’occasione per ricordare la fondazione Nadia Toffa che aiuta a trovare fondi per la ricerca contro il cancro e sostiene le persone più indifese. Nel corso della trasmissione la donna ha ricordato l’infanzia della figlia. Nuzzi ha successivamente condiviso un video di ricordo sui primi anni di vita della giornalista de Le Iene in cui si vede Nadia bambina, insieme ai genitori e alle sorelle e poi più grande, adolescente, infine le prime esperienze in televisione.

Il filmato ha ricevuto più di 13 mila visualizzazioni e moltissimi commenti. Il ricordo di Nadia Toffa, morta il 13 agosto del 2019 è ancora forte nel cuore di migliaia di persone che la amavano e ne seguivano i servizi e le inchieste che lei portava avanti con grande determinazione. A distanza di 8 mesi non sono solo i famigliari a piangere la sua morte, ma anche tanti fans per i quali questo breve filmato è un tesoro inestimabile. Unimamme, cosa ne pensate di questo video? Voi seguivate questa giornalista?



Visualizza questo post su Instagram Grazie a mamma Margherita per la diretta di oggi !!! 🥰🥰🥰 Un post condiviso da Gianluigi Nuzzi (@gianluigi.nuzzi) in data: 8 Apr 2020 alle ore 9:16 PDT



