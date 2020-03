L’illustratrice Amanda Oleander sulla sua pagina Instagram, racconta l’amore che ha trovato nel 2015, attraverso tavole tenere e simpatiche.

Amanda Oleander è un’illustratrice di Los Angeles che di recente ha ricevuto un riconoscimento: il Pure Wow’s 100 Womens Emerging in Culture. I suoi lavori mescolano tecnologia, performance art, cose più commerciali e, in ultimo, le illustrazioni di cui vi parliamo oggi.

Il vero amore secondo un’illustratrice: alcune tenere vignette

Amanda Oleander ha trovato il “vero amore” nel 2015 e da allora ha illustrato la sua relazione sul suo sito web e sul suo account Instagram. L’illustratrice ha mostrato cosa succede a una coppia dietro le porte del proprio appartamento, le immagini possiedono un elemento di famigliarità universale. Di seguito una selezione.

1) Essere couchpotato (attaccati al divano) insieme è la parte migliore di essere innamorati di qualcuno

2) Ci sarò per te

3) Mentre passano gli anni sento le radici intrecciarsi con le tue, condividere le vite e l’amore è stata la cosa più bella che ho sperimentato fino ad ora.

4) I baci di arrivederci non sono mai abbastanza

Coloro che sono innamorati possono relazionarsi, volete essere sempre l’uno tra le braccia dell’altro, ma gli obblighi e le responsabilità vi tengono lontani.

5) “Questo è ciò che sento quando faccio le coccole col mio amore, è come un magnifico campo di forza che ci circonda quando siamo molto vicini. Ci si sente come se niente di brutto potesse accadere perché la forza del nostro campo di forza è in pieno effetto”.

6) Restare separati sembra durare quanto una vita, ma sentire il tuo abbraccio fa sembrare tutto più bello.

7) Trovare la tua anima gemella può richiedere un po’ di tempo, ma quando lo fai il tuo mondo cambia

8) Essere completamente innamorati di qualcuno vuol dire nottate di pizza a letto guardando un film insieme

9) Di sicuro, il vero amore non può esistere senza tante coccole sotto coperte pelose avvolte intorno

10) Essere innamorati vuol dire dare e ricevere passaggi a cavalluccio il più spesso possibile.

11) Baciare la tua anima gemella ti fa sentire come se ti stessi sciogliendo (in un modo buono)

12) Essere innamorati vuol dire togliersi la maschera e sentirsi a proprio agio essendo se stessi col proprio partner.

Unimamme, quale tra queste vignette vi piace di più? In quale vi ritrovate di più? Avete già trovato la vostra anima gemella o siete ancora a caccia?

