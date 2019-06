Una recente ricerca ha dimostrato che nel latte di capra sono presenti deglio oligosaccaridi che sono simili a quelli presenti nel latte materno.

É ormai noto che il latte materno sia l’alimento più completo e necessario per le crescita e lo sviluppo dei neonati. Una recente ricerca ha dimostrato che nel latte di capra sono contenute concentrazioni di sostanze simili a quelle presente nel latte materno.

Queste sostanze sono necessarie per proteggere la salute dei piccoli. Sono necessari per migliorare la crescita dei batteri benefici presenti nell’intestino e vanno ad ostacolare la capacità dei potenziali agenti patogeni di proliferare ed aderire alle cellule dell’apparato digerente. Lo studio suggerisce che il latte di capra possa proteggere i bambini dalle infezioni gastrointestinali e migliorare lo sviluppo del sistema immunitario.

Il latte di capra come quello materno: utile per proteggere l’intestino dei neonati, una ricerca lo dimostra

Dalla ricerca si è visto che nel latte di capra si trovano degli oligosaccaridi prebiotici che sono simili a quelli presenti nel latte materno. Gli oligosaccaridi sono composti organici che possono favorire lo sviluppo del sistema immunitario e vanno a ridurre il rischio di infezioni gastrointestinali.

La ricerca per determinare la presenza di questi oligosaccaridi prebiotici nel latte di capra è stata portata avanti da un team di ricerca australiano composto da scienziati dell’Università RMIT e del Dipartimento per l’Ambiente e le Industrie Primarie del centro AgriBiosciences, come riportato da Fan Page.

Il coordinatore dello studio è il professore Harsharn Gill, docente presso la Divisione di Scienze dell’ateneo di Bundoora. Insieme al suo team ha analizzato in laboratorio due tipi di latte capra commercializzato: quello desitnato ai bambini da 0 a 6 mesi e quello destinato ai bambini dai 6 ai 12 mesi.

I risultati dei test hanno dimostrato che i latti analizzati contengono 14 tipi diversi di oligosaccaridi prebiotici. Cinque dei 14 oligosaccaridi individuati sono molto simili a quelli del latte materno, in particolar modo i fucosilati e i sialilati.

I ricercatori hanno osservato che gli oligosaccaridi prebiotici presenti ne latte di capra erano in grado di favorire la proliferazione in vitro dei batteri buoni, cioè i:

Bifidobatteri lactis BB12

Bifidobacterium longum BB536

Lactobacillus acidophilus 4461

Lactobacillus casei 2607

Dopo aver fatto altri esperimenti di laboratorio, hanno determinato che questi oligosaccaridi erano in grado di prevenire l’adesione di Escherichia Coli e del Salmonella typhimurium, andando così a proteggere l’intestino.

Il professore Harsharn Gill ha confermato i risultati dello studio: “I nostri risultati mostrano che la formula del latte di capra può avere forti proprietà prebiotiche e anti-infezione, che potrebbero proteggere i bambini dalle infezioni gastrointestinali. Lo studio indica che gli oligosaccaridi prebiotici nella formula del latte di capra sono efficaci nel promuovere selettivamente la crescita di batteri sani nell’intestino”.

Voi unimamme conoscevate i risultati di questa ricerca? Cosa ne pensate? Avete mai dato o darete questo tipo di latte ai vostri bambini?