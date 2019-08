L’attrice Laura Chiatti ha pubblicato la foto di suo figlio. Il piccolo Pablo le assomiglia molto. Tanti i followers che hanno notato la somiglianza.

L’attrice Laura Chiatti è molto attiva sul suo profilo Instagram, dove condivide con i followers i momenti di vita quotidiana.

Dal 5 luglio del 2014 è sposata con l’attore e collega Marco Bocci, dal quale ha avuto due figli, Enea e Pablo.

Qualche giorno fa ha pubblicato una foto che ritrae il primogenito Pablo. La foto del piccolo in primo piano ha scatenato la “gara delle somiglianze” tra i followers.

La foto del piccolo Pablo ha riscosso molti commenti positivi: notata la somiglinza con la mamma Laura Chiatti

Laura Chiatti e Marco Bocci sono genitori di due bellissimi bambini, Pablo di 4 anni ed Enea più piccolo di un anno.

Spesso la Chiatti pubblica foto dei figli, ma senza metterli in primo piano, cosa che ha fatto qualche giorno fa. Lo scatto di Pablo ha collezionato in poche ore più di 90mila like. Biondo, con occhi azzurri e labbra che sembrano disegnate ed una somiglianza impressionante con la madre.

Visualizza questo post su Instagram E vabbè 😍🤦‍♀️ Un post condiviso da laurachiatti82 (@laurachiatti82) in data: 12 Ago 2019 alle ore 8:48 PDT

Una somiglianza che non è sfuggita ai follower dell’attrice che hanno commentato: “T’ha staccato la capoccia Laura! Meraviglioso” oppure “Amore che bellezza somiglia tutto a te”. Inoltre, “Sei tu in versione maschile“, scrive una follower. “Mai vista una somiglianza così forte” scrive un’altra fan.

Tanti i commenti anche di vari Vip, tra cui l’ex Francesco Arca che scrive “inconsapevole bellezza” oppure il commento di Benedetta Mazza, di Vittoria Puccini, “Meraviglia”. Ed ancora a decantare la bellezza di Pablo anche Ilenia Lazzarin, Bianca Guaccero e Michela Quattrociocche.

Come tutte le mamme famose, anche la Chiatti è stata attaccata da quelle mamme che credono di sapere tutto e sono sempre li pronte a criticare per qualsiasi cosa.

C’è chi la criticava per il taglio dei capelli dei figli o del fatto che avessero ancora il ciuccio. Inoltre c’è chi ha trovato fuori luogo che i due bimbi dormissero nel letto con lei. La Chiatti ha risposto: “Io amo dormire con i miei figli, il loro odore è vita. Cresceranno presto, diventeranno uomini, e dormiranno soli tutta la vita o di certo con qualcuno che non sarà la mamma…“.

Visualizza questo post su Instagram Da quando sei nato abbiamo sempre dormito così … ti amo Enea ❤️ Un post condiviso da laurachiatti82 (@laurachiatti82) in data: 7 Ago 2019 alle ore 12:03 PDT

Voi unimamme conoscevate i figli dell’attrice Laura Chiatti?