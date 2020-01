“Il giorno in cui una donna non cerca più il tuo amore preoccupati”: è il messaggio virale di una mamma che spiega agli uomini cosa vogliono le madri.

” Il giorno in cui una donna smette di cercare il tuo amore è il giorno che significa che non vuole più combattere”: così scrive Laura Mazza, una mamma blogger, in un post divenuto virale.

Questa mamma parla di come il rapporto di coppia cambia con la nascita dei figli. Infatti con la maternità spesso si acquisisce il superpotere dell’invisibilità agli occhi della nostra dolce metà. In questo brano Laura si rivolge agli uomini diventati padri.

“Le madri…vogliono essere viste!”: una mamma dedica un messaggio agli uomini

“Sai cosa vogliono davvero le madri? Certo, i fiori sono belli e i regali sono speciali, ma quello che vogliamo è piuttosto semplice …

Vogliamo essere viste e vogliamo essere scelte.

Quel giocattolo che abbiamo raccolto, il pasto che abbiamo cucinato, magari a tarda notte, il rotolo di carta igienica cambiato e il sapone riempito. Gli appuntamenti che prendiamo, le attività che creiamo. La schifezza che facciamo per tenere insieme la giornata. Vogliamo che sia visto. Vogliamo che sia notato. Per essere apprezzato”.

LEGGI ANCHE —> RAPPORTO DI COPPIA: UNA MAMMA SCRIVE UNA COMMOVENTE LETTERA AL MARITO

Spesso accade che noi donne ci sentiamo sole quando diventiamo mamme: troppe cose a cui pensare ed i figli piccoli assorbono gran parte delle nostre energie. Spesso chiediamo aiuto e se questo non ci viene offerto entriamo in modalità SuperMom che è però una modalità frustrante, soprattutto a lungo termine. Vorremmo essere viste e aiutate dai nostri partner. E a volte basterebbe poco. Un aiuto in casa, un aiuto coi bambini.

“Quando chiediamo aiuto e pensi che sia assillante, prenditi un secondo per pensare che abbiamo bisogno di te. Abbiamo bisogno di te nel nostro team. Se vedi quel casino sul pavimento, non aspettare che lei lo raccolga, non aspettare fino a quando lei perde la sua pazienza. Aiutala. Lei ha bisogno di te. Cambia quella lampadina quando dici che lo farai. Fare quello che hai detto che avresti fatto crea fiducia… Quando sta cercando di dirti qualcosa ma i bambini le si arrampicano addosso e non la fanno parlare, mostra loro l’esempio chiedendo ai bimbi di aspettare. Insegna loro che la sua voce è importante e degna di essere ascoltata. Metti giù il telefono, guardala e ascolta.”

LEGGI ANCHE —> COSA DESIDERANO PIU’ LE MAMME? RISPONDE UNA SESSUOLOGA E TERAPISTA DI COPPIA

Una mamma in questo periodo di grandi cambiamenti, sia fisici (infatti il suo corpo è cambiato) che mentali (perché adesso i suoi figli e i loro bisogni vengono prima dei suoi), cerca il suo partner: le sue attenzioni, il suo amore, vuole sentirsi amata, vuole sentirsi unica e vuole essere scelta di nuovo dal lui. Ora più che mai l’equilibrio del loro rapporto è importante perché il fondamento della loro nuova famiglia. Se invece smette di cercare tutto questo non è un segnale positivo. Significa che si è arresa, che non è più innamorata di lui.

“Se lottiamo per il tuo amore, ti diciamo che vogliamo coccole, che vogliamo trascorrere del tempo con te, che abbiamo bisogno che tu scelga noi, prendilo come un segno che ti amiamo così tanto e che ti stiamo scegliendo. Il giorno in cui una donna smette di chiedere il tuo affetto è il giorno che significa che non vuole più combattere. Guarda i suoi sforzi e scegli lei.

Non aspettare che i bambini abbiano 18 anni per andare agli appuntamenti, fallo ora. Vedila per la sua bellezza, la risata che amavi, ricordale di quella cosa che ti ha fatto innamorare di lei. Guarda la donna di cui ti sei innamorato.

Dimostrale che sei dalla sua parte, se si comporta da matti e dice che vuole volare sulla luna, sii quella persona che la aiuterà a costruire una nave a razzo. Sii sua amico. Sii il suo supporto. Sii la sua squadra di sostenitori.

Tienila per mano, quando è al suo meglio e anche quando è al suo peggio, sia mentalmente che fisicamente e notala.

Guardala e sceglila. Durante i suoi alti e i suoi bassi, e nel mezzo. Nei tempi brutti e quelli buoni. La stanchezza e il divertimento. Scegli lei, ogni secondo, ogni minuto e ogni giorno. “

Care Unimamme cosa ne pensate della testimonianza di questa mamma pubblicata su “Lovewhatmatters “? Conoscevate già questa mamma blooger, molto seguita sia su Facebook che su Instagram?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.