L’attore Leonardo Di Caprio ha deciso di aiutare le persone durante l’emergenza coronavirus.

L’emergenza coronavirus ha ormai toccato l’America, in quello scenario l’attore premio Oscar Leonardo DiCaprio ha deciso di fare qualcosa per tutti i suoi connazionali.

Leonardo Di Caprio vuole garantire a tutti il diritto al cibo durante l’emergenza coronavirus

Insieme a Lauren Powell Jobs, Ford Foundation, Di Caprio ha lanciato America’s Food Fund, una campagna di raccolta fondi su Go Fund me per garantire a tutti il diritto al cibo. Ecco ciò che si legge sul noto sito per raccolte fondi “Nei quartieri e nelle comunità in tutto il paese, la fame è un problema che le persone, comprese famiglie e bambini, affrontano ogni giorno. Le nostre popolazioni più vulnerabili, i bambini che non vanno a scuola e fanno affidamento sui programmi per il pranzo scolastico, famiglie a basso reddito, anziani e persone che si trovano ad affrontare interruzioni del lavoro – devono far fronte a grandi barriere per ricevere un accesso sicuro e coerente ai pasti”.

Fino a questo momento sono stati raccolti più di 13 milioni di dollari su un obiettivo di 15 milioni. La situazione, intuirete, non era rosea nemmeno prima della pandemia, quando si stimava che 37 milioni di persone in Usa facessero fatica ad assicurarsi un pasto. America’s Food Fund sosterrà 2 associazioni: Feeding America e World Central Kitchen (WCK) che sono già impegnate nella lotta alla fame nel mondo. La notissima conduttrice tv Oprah Winfrey ha donato 1 milione di dollari. World Central Kitchen vede schierato in prima linea José Andrés, che è uno chef rinomato a livello mondiale. WCK è già avvezza a distribuire cibo nei luoghi colpiti da catastrofi. Questa associazione ha già iniziato a distribuire pasti sulle navi da crociera durante l’emergenza coronavirus.

Da quel momento si è attivata per aiutare i più deboli nelle città americane come: New York, Newark, Miami, Los Angeles, Oakland, New Orleans, Little Rock e Washington, DC. Feeding America invece è la più grande organizzazione nazionale contro la fame. Aiuta 40 milioni di americani con le su 200 banche alimentari. Di Caprio si è espresso così “di fronte a questa crisi, organizzazioni come World Central Kitchen e Feeding America ci hanno ispirato con il loro costante impegno a nutrire le persone più vulnerabili e bisognose. Li ringrazio per il loro instancabile lavoro in prima linea, meritano tutto il nostro sostegno.”

Unimamme, cosa ne pensate di questa iniziativa di cui DiCaprio parla anche su Instagram?

In the face of this crisis, orgs like @WCKitchen & @FeedingAmerica have inspired us all with their unwavering commitment to feed the most vulnerable people in need. Today, we launched #AmericasFoodFund to support @FeedingAmerica & @WCKitchen‘s efforts: https://t.co/L7jgB3GUC3 pic.twitter.com/zhV4MawCVj — Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) April 2, 2020

