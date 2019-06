Una mamma di Madrid ha ripreso il figlio di 11 mesi con la sigaretta e pubblica il video su Instagram.

Sembra assurdo ma è vero: questa mamma non solo ha messo una sigaretta nella bocca di un bambino di 11 mesi ma ha ripreso la scena e l’ha condivisa su Instagram come fosse qualcosa da mostrare. La frase abbinata al video era: “Ascoltalo bene“.

Mamma pubblica su Instagram video del figlio di 11 mesi con una sigaretta in bocca

Il video dopo essere stato pubblicato ha giustamente scatenato pesanti critiche. Solo dopo la donna ha probabilmente compreso la gravità del gesto e si è scusata pubblicamente.

“Voglio scusarmi per aver caricato un video del mio bambino con una sigaretta in bocca. Non è bello e mi sono pentita”

Nello spiegare che era dispiaciuta e spaventata per le critiche che stava ricevendo, questa mamma ha provato a spiegare scrivendo che poiché il figlio ogni volta che vedeva il padre fumare voleva la sigaretta questa donna aveva pensato che facendogliela “assaggiare” il bambino non l’avrebbe più chiesta, indicando come esempio una mamma che mette del pepe sul ciuccio del figlio per farglielo abbandonare.

E voi unimamme cosa direste a questa mamma?