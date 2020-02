A una mamma hanno tolto i figli da 4 anni e nonostante le accuse di maltrattamento risultino insussistenti per il giudice, questa mamma ancora non può riabbracciarli.

Una mamma di Rimini è stata accusata di maltrattamento dei due figli da parte degli assistenti sociali e per questo motivo ha perso la patria potestà. Ma queste accuse il giudice le ha ritenute insussistenti e ora sono proprio le due dirigenti dei servizi sociali ad essere indagate per il reato di mancato esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice in quanto affidatarie dei minori, non avendo agevolato la ripresa dei rapporti familiari.

“Non ho più lacrime”: lo sfogo di una mamma a cui hanno tolto i figli

La mamma si è sfogata in un’intervista al TgCom24 dove racconto che tutto questo la sta logorando e che non ha più lacrime da versare. Poi racconta di una volta che la figlia avrebbe rotto senza volere i suoi occhiali: ” io le ho detto non fa niente gli ho dato una carezza sulla faccia ma dopo l’assistente sociale mi ha accusata di avere dato a mia figlia uno schiaffo”.

Era stata una segnalazione della pediatra a portare le assistenti sociali in casa di questa famiglia in seguito ad un incontro con i figli della donna che gli avevano raccontato di essere stati ad una festa con persone tutte nude che ballavano. Di conseguenza il tribunale dei minori di Bologna aveva sospeso la patria potestà genitoriale. Ma le accuse sono state archiviate perché si è scoperto che si trattava di una esibizione pubblica di un gruppo brasiliano che ballava la samba.

Da quel momento la donna si è recata agli uffici degli assistenti sociali ogni giorno a chiedere quando avrebbe potuto rivedere i suoi figli. Ogni volta però gli assistenti sociali rispondevano che non era ancora pronta. La mamma racconta di aver detto alle operatrici: “gli ho detto che i miei bambini stanno soffrendo senza di me ma a loro non sembrava importasse”.

Una triste storia che speriamo si risolva al più presto unimamme. Sono troppi i casi di bambini allontanati dai genitori senza un valido motivo. Occorre davvero che qualcosa cambi. Che ne pensate?

