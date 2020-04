Yanira è una donna che ha partorito in coma a causa del coronavirus e che dopo 2 settimane ha potuto riabbracciare il suo bambino.

Unimamme, oggi dobbiamo parlarvi di una storia a lieto fine che ha come sfondo New York, che sta combattendo migliaia e migliaia di contagi. Una mamma di 36 anni che aveva il Covid 19 ha partorito mentre era in coma il suo bambino e l’ha riabbracciato 2 settimane dopo.

Mamma incinta sconfigge il coronavirus e partorisce

Yanira Soriano è una mamma di 36 anni che, mentre era incinta del suo ultimo figlio, Walter, ha contratto il coronavirus. La donna è arrivata al Southside Hospital in Bay Shore, a New York, avendo difficoltà a respirare e contrazioni alla 34° settimana di gravidanza. Le è stato diagnosticato il Covid 19 e la polmonite. Le sue condizioni erano gravi e così è stata subito intubata. Così i medici, per salvare lei e il bambino hanno deciso di indurle il coma artificiale e farla partorire. Suo figlio Walter, il 4°, è nato il 3 aprile scorso. Il piccolo è venuto al mondo sano, mentre la sua mamma lottava per essere presente nella sua vita.

Dopo 2 settimane in terapia intensiva, mentre suo marito, colpito lievemente dalla malattia, era a casa coi figli, la donna è riuscita a sconfiggere il virus. Il 15 aprile scorso Yanira ha potuto riabbracciare il suo piccolo Walter. Yanira ha commentato: “è stato un momento di completa gioia e felicità per me”. Il medico che ha seguito Yanira, Benjamin Schwartz, primario del reparto di Ginecologia dell’ospedale, ha osservato: “La donna non era cosciente quando è nato il bambino, non ha sentito il suo primo vagito né ha potuto incontrarlo dopo la nascita». Quando Yanira è finalmente uscita dall’ospedale l’ha fatto tra gli applausi e la felicità di tutti: medici, infermieri, ecc…



I medici l’hanno salutata con un arcobaleno di palloncini. Il dottor Schwartz ha aggiunto in una dichiarazione riportata su La Stampa: “È un momento d’incredibile fierezza per noi medici. Ci sono volute molte persone e un grande sforzo d’assistenza in un momento molto difficile per salvare mamma e bambino. Ma ce l’abbiamo fatta e solo questo conta. Molti pazienti intubati, anche giovani, non sopravvivono. Il fatto che questa mamma sia tornata a casa con suo figlio regala un’incredibile speranza ai malati di oggi e di domani”. Unimamme, cosa ne pensate di questa bella storia di speranza di cui si parla sul Daily Mail?

