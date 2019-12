Mamma pallavolista allatta il figlio durante una partita.

Unimamme, oggi vogliamo condividere con voi una nuova foto che promuove l’allattamento al seno in pubblico. Questo è il caso di una pallavolista che si è presa una pausa dalla partita per allattare.

Mamma allatta mentre disputa una partita di pallavolo

Unimamme, lunedì 9 dicembre sul profilo Facebook di Ninglun Hanghan è comparsa una foto che è diventata presto virale. Si tratta di una mamma, una giocatrice di pallavolo, che ha interrotto il match che stava disputando per allattare al seno il proprio bambino che ne aveva bisogno. protagonista di questa curiosa vicenda è la sportiva Lalventluangi, una pallavolista indiana dello Stato nordorientale del Mizoran.

La donna, che fa parte della squadra del Tuikum Volleyball Team, ha partecipato alla partita mentre, a bordo campo, la attendeva suo figlio, un bambino di 7 mesi. A un certo punto Lalventluangi ha fatto una pausa per allattare al seno il piccino. “Un momento catturato per allattare il bimbo di 7 mesi durante una partita è stato colto rendendolo il portafortuna dei Mizoram State Games 2019″. Il bambino era a bordo campo insieme ad alcuni parenti. L’immagine, postata su Facebook è diventata virale e ha attirato l’attenzione del Ministro dello Sport, Robert Romawia Royte, che ha deciso di riconoscere a quest’atleta un premio in denaro come apprezzamento per la dedizione e il coraggio nell’affrontare la maternità senza abbandonare la competizione sportiva. L’immagine ha ricevuto 1926 Like e 288 condivisioni. Unimamme, voi cosa ne pensate di questo bello scatto che può far riflettere sull’importanza dell’allattamento al seno e la possibilità di conciliare maternità e sport come raccontato su India Today? Voi avete mai pensato di fare qualcosa di simile?

