Una neonata è morta a Sondrio per cause da stabilire.

Sabato 14 dicembre l’ospedale di Sondrio è stato teatro di una tragedia. Il dramma è iniziato in via Maffei dove una mamma di origine nigeriana ha trovato la figlia di soli 5 mesi in fin di vita.

Una neonata muore: il dolore della mamma è incompreso

La donna, 22enne, è corsa in strada con il corpicino della figlia e lì ha fermato un automobilista chiedendogli di portarla in ospedale. La piccina, venuta alla luce il 22 luglio scorso è giunta in ospedale in arresto cardiocircolatorio. Non respirava più. Purtroppo, nonostante i medici abbiano fatto di tutto la piccola non ce l’ha fatta.

LEGGI ANCHE > IL FIGLIO MUORE PER LA SIDS E LA SUA MAMMA LOTTA PERCHé NON ACCADA PIù (FOTO)

La mamma è rimasta straziata e le sue urla di dolore pare abbiano dato fastidio alle persone in attesa al pronto soccorso dell’ospedale valtellinese. I presenti, in virtù delle origini della povera mamma che aveva appena perso la figlia, hanno definito la sua disperazione rito tribale, rito satanico o “tradizione africana”. Hanno persino detto che perdere un figlio per gli africani, non è così importante perché “ne sfornano uno all’anno”. Hanno quindi commentato e deriso una mamma nel momento peggiore della sua vita, nella sua disperazione più profonda. Ora le indagini della Procura della Repubblica dovranno stabilire le cause della morte della piccina. Sul corpicino della bimba sarà effettuata l’autopsia, mentre i carabinieri sopraggiunti in accettazione hanno già acquisito alcune informazioni. Unimamme, voi cosa ne pensate di quanto avvenuto e riportato su Sondrio Today? Cosa ne pensate della reazione delle persone presenti in ospedale? Possibile che non sia rimasto un briciolo di umanità?

Per restare sempre aggiornato su richiami, notizie e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.