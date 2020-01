Un papà è svenuto in sala parto in occasione della nascita del primo figlio, sua moglie ha colto l’occasione per scattare un simpatico selfie.

Ormai è diventato virale un selfie scattato in sala parto e pubblicato prontamente su Instagram.

Mamma scatta un selfie in sala parto

In realtà non è sicuramente la prima volta che un neo papà, molto emozionato, collassa in sala parto. Di recente, sull’account Instagram @worth feed è comparso un esilarante selfie che ritrae una mamma dall’identità sconosciuto, ma che ha appena partorito ed è ancora in sala parto. Alle sue spalle, a terra, il marito che avrebbe dovuto assisterla nel momento più importante della sua vita. Lei però non si è fatta cogliere dal panico ed infatti ha scattato questo selfie diventato virale, è piaciuto infatti a 8409 persone.

L’uomo è a terra svenuto, mentre il personale medico lo soccorre. La foto inviata dalla mamma ha raccolto moltissimi messaggi ironici. Eccone alcuni: “era al fianco di se stesso”, “coraggioso come me”, “i più machi”, “uomo coraggioso”, “situazione classica”, “Non vorrei essere nei suoi panni”, “questo è ciò che capiterà quando nascerà mio figlio” e via così. Una utente ha però trovato la spiegazione perfetta: “questa foto fa capire il motivo per cui siamo noi donne a dare la vita, siamo senza dubbio più forti”.Unimamme, a voi è piaciuto questo selfie? Avreste avuto la prontezza necessaria?

