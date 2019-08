E’ sempre più di tendenza, tra le vip, avere lo stesso look con le figlie. Completi, abiti ed accessori uguali tra mamma e figlia.

Molte mamme vip, internazionali ed italiane, stanno rispolverando una moda che ha preso piede negli ultimi anni. Dalle immagini dei profili social delle vip si vedono le mamme e le figlie vestite uguali.

È la tendenza del look matchy-matchy o del “mini-me”. Le celebrità che hanno deciso di seguire questa tendenza sono tante, da Serena Williams ad Elisabetta Canalis. C’è anche qualche papà, come Mariano di Vaio che ama avere delle mise uguali ai suoi figli.

Mamme e figlie in coordinato: dalla campionessa di tennis Serana Williams ad Elisabetta Canalis: i look “mini-me”

La moda di avere vestiti, scarpe ed accessori coordinati tra madre e figlia è all’ordine del giorno. Le vip che hanno deciso di seguirla sono tante, come riportato anche da il Corriere. Sul profilo social di Serena William, la campionessa di tennis, la si vede in coppia con la figlia Alexis Olympia.

Leggi anche > Meglio sporco di pipì che vestito di rosa”: una mamma attacca le insegnanti

Il look ha uno stile anni 50: stessa gonna rosa e mamma con camicia e figlia con t-shirt.

In coordinato hanno anche un completo sportivo che la Williams usa per entrare in campo. Questa deliziosa creazione è stata creata dallo stilista Virgil Abloh per Nike.

In una delle ultime foto della tennista, mamma e figlia posano a piedi nudi con la stessa maglietta. La maglia ha i colori di Wimbledon, il torneo di tennis, la foto ha raccolto più di 500 mila like.

Anche per Kylie Jenner visti coordinati con la figlia Stormi. L’imprenditrice statunitense è in vacanza a Capri e posa su un gommone con la figlia che indossa il suo stesso vestito: maniche lunghe e arricciate nella versione da adulto e con maniche corte a sbuffo nella versione baby.

Un altro outi fit uguale per Kalie e la figlia.

L’ex velina e showgirl italiana, Elisabetta Canalis e la figlia Skyler Eva hanno lo stesso look: pantalone cropped nero su top corto del brand Monnalisa. La differenza è nelle scarpe: tacchi per la mamma e sandali bassi per la piccola.

Di uguale hanno anche lo stesso giubbotto con fondo giallo e grandi fiori, un capo che va bene per grandi e piccoli.

Anche i papà non vogliono essere da meno, Mariano Di vaio ha pubblicato una foto nella quale, padre e figlio, indossano una giacca blu, t-shirt bianca e jeans, mentre posano con la gamba accavallata.

Voi unimamme cosa pensate di questa tendenza nel vestire uguale i genitori e i figli? Anche voi avete un capo in coordinato con i vostri figli?