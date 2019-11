Manuel Bortuzzo, il ragazzo ferito in una sparatoria a Roma ha condiviso un’importante rivelazione a Che tempo che fa, dove è stato ospite.

Domenica 3 novembre Manuel Bortuzzo, il nuotatore rimasto ferito durante una sparatoria a Roma, è stato ospite della trasmissione di Fazio per presentare il suo libro.

Manuel Bortuzzo a Che tempo che fa

Manuel Bortuzzo ha detto a Fabio Fazio: “sono qua per 12 millimetri. Quando ho rivisto l’acqua mi sono messo a piangere“. Il ragazzo è rimasto paralizzato dopo essere stato colpito alla schiena durante una sparatoria ad Acilia, appena uscito da un pub. Manuel ha voluto parlare del suo libro, intitolato Rinascere, che esce in libreria proprio il 5 novembre. “In questo libro ho voluto annotare tutti i miei progressi, i miei miglioramenti” ha commentato il giovane che si trova su una sedia a rotelle dal febbraio del 2019.

Durante la trasmissione è stato fatto sentire un pezzo di I migliori anni della nostra vita, di Renato Zero. A quel punto Manuel ha commentato: “I migliori anni della nostra vita”. È stato il mio ultimo anno “in piedi”. Dopo un’ora è arrivato il proiettile”. Il ragazzo ha aggiunto: “la prima cosa che ho visto al mio risveglio è stato il viso di mia madre, rivederlo mi ha dato tanta forza e tanta sicurezza e mi ha fatto capire che era veramente tutto finito“. Infine, Manuel Bortuzzo ha colto l’occasione per fare un incredibile annuncio: “la lesione midollare non è completa. Una notizia pazzesca, come tutto quello che ho fatto in questi nove mesi e ho sempre voluto tenere per me. Quando si parla di cose di cui non si è sicuri, con la medicina è sempre meglio andarci con calma”. Un filamento di midollo è rimasto intatto e questo basta a dargli una speranza. A suo fianco, a seguirlo negli allenamenti e nella ripresa c’era suo padre. “Mio padre mi sostiene nella vita e mi sostiene anche in piedi” ha osservato il ragazzo vedendo una foto pubblicata su Instagram in cui il padre lo aiuta a stare in piedi. Unimamme, voi avete seguito la puntata andata in onda su Rai2? Cosa ne pensate dell’annuncio di Manuel? Ricordiamo che gli aggressori di Manuel: Lorenzo Marinelli e Daniele Bazzano sono stati condannati a 16 anni.