Con la fase 2 dovremo portare tutti le mascherine, anche i bambini . Il vademecum dell’Associazione culturale pediatri per le mascherine per bambini.

Presto inizierà la fase 2 e dovremo portare tutti le mascherine, in modo da proteggerci l’uno con l’altro. Resta però ancora da capire se anche i bambini dovranno portarle. Da quel che abbiamo scoperto fino adesso su questo virus infatti, se sei asintomatico puoi comunque diffondere il virus, inoltre alcune persone mostrano sintomi molto lievi che si possono confondere con una comune influenza. Secondo vari studi effettuati sui bambini, questi hanno dei sintomi molto più lievi degli adulti, quindi facilmente riconducibili ad altre patologie. Secondo uno studio del MIT di Boston di cui abbiamo già parlato in un’altro articolo, attraverso gli starnuti o la tosse possiamo infettare gli altri fino ad una distanza maggiore di un metro, una distanza che può arrivare anche fino a due metri.

Considerando le recenti revisioni delle società scientifiche internazionali, la American Academy of Pediatrics (AAP), il Centers for Disease Control and Prevention (CDC) e anche l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), l’Associazione culturale pediatri, ACP, ha finalmente risposto a questa domanda mettendo a punto un breve vademecum.

Vademecum sulle mascherine per bambini dell’ACP

1- Da che età dotare di mascherina i bambini e in che modo. Prima di tutto bisogna dire che le mascherine non sono sempre obbligatorie. Si possono non indossare:

se si è a casa a meno che non ci siano malati in famiglia

se il bambino è all’aria aperta a giocare e può tenere dagli altri bambini una distanza superiore ai 2 metri, ovviamente non dovrà toccare superfici toccate da altri.

Nei luoghi dove non sarebbe facile per i bambini mantenere la distanza di sicurezza, come negozi e supermercati, farmacie o dal medico, è necessario che in questi luoghi i bambini indossino la mascherina.

2- I bambini possono indossarla se hanno più di 2 anni. Bisogna fare attenzione però ad alcune regole da seguire:

prima di indossare la mascherina bisogna lavarsi bene le mani per almeno 20 secondi .

. la mascherina deve coprire bene naso e bocca e raccordarsi all’orecchio per poter essere sicura.

per poter essere sicura. non vanno indossate quando si mangia o si beve.

per toglierle bisogna rimuovere prima il raccordo dietro l’orecchio e poi la parte davanti.

e poi la parte davanti. Una volta messe non vanno più toccate con le mani

3- Quando i bambini non devono indossarle. Nei seguenti casi il bambino non deve indossare la mascherina:

se il bambino è più piccolo dei 2 anni

se ha difficoltà respiratorie

se non è capace di togliersi da solo la mascherina.

4 – I casi in cui è necessario indossare le Ffp2. Esistono dei casi in cui è necessario che i bambini non indossino le solite mascherine di stoffa o le chirurgiche ma delle mascherine particolari, le Ffp2 perchè sono specifiche per proteggere chi le indossa. Questo è il caso di bambini fragili, perché affetti da malattie croniche e ad alto rischio, in questo modo possono evitare di infettarsi. I loro familiari devono sempre portare delle mascherine chirurgiche, che proteggono invece chi sta loro intorno.

5- Quale è la misura giusta di una mascherina per bambini. Le mascherine degli adulti sono delle dimensioni circa di 15cm x 30cm. Siccome la mascherina deve aderire benissimo sia la bocca che il naso del bambino la misura media è di 12cm x 25cm.

Care unimamme, speriamo che questo vademecum dell’Associazione Culturale Pediatri, ci aiuti ad affrontare meglio la fase 2. Che ne pensate?

