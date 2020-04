Presto in vendita le mascherine a prezzi contenuti per permettere a tutti i cittadini di adeguarsi alle nuove norme a seguito dell’emergenza sanitaria.

A seguito dell’emergenza sanitaria nella quale ormai tutto il mondo, purtroppo, è rimasto coinvolto, per cercare di limitare i contagi sono state date dagli esperti delle regole da seguire. Oltre all’igiene delle mani, molto importante il lavaggio delle stesse, ed al distanziamento sociale ci si chiede, quando ci si trova nei luoghi pubblici, di indossare guanti e mascherine. Sembrerebbe molto difficile trovare sul mercato queste ultime e quando le si trovano i prezzi di vendita sono, a volte, molto alti rispetto a quando non eravamo in emergenza.

Mascherine in vendita nei supermercati Coop e Conad: costeranno solo 0.80 centesimi

Due grandi catene di distribuzione la Coop e la Conad hanno deciso che nei loro supermercati verranno vendute le mascherine chirurgiche ad un prezzo calmierato. In questo modo si darà la possibilità alla maggior parte della popolazione di dotarsi di questo dispositivo di protezione che, con ogni probabilità, ci accompagnerà nella famose fase 2.

Il presidente di Coop Alleanza 3.0, Adriano Turrini, ha affermato che la vendita avverrà nelle parafarmacie presenti nei punti vendita di tutta Italia: “Dopo un’iniziale difficoltà di approvvigionamento, Coop ora ha una dotazione sufficiente di dispositivi di protezione di diverso tipo per i dipendenti e per la vendita. Metteremo in vendita nelle parafarmacie delle mascherine chirurgiche e di altri tipi, a richiesta. Abbiamo fissato un prezzo nazionale per la vendita di questo prodotto: 80 centesimi per ogni mascherina chirurgica e ci atterremo a questo prezzo”.

Poi il presidente continua: “I pezzi sono reperiti per lo più all’estero. Dopo una primissima fase di grossa difficoltà nell’importazione, con un lievitazione abbastanza importante dei prezzi alla fonte, attraverso nostra sede operativa a Hong Kong, abbiamo cercato di contenere il più possibile il costo”.

Una novità anche per i gel igienizzanti: “Siamo ritornati quasi alla normalità. Coop Alleanza 3.0 è proprietaria assieme a Conad di un’azienda in Veneto che ha convertito parte della produzione in gel igienizzante che viene utilizzato per i dipendenti della gdo”.

Anche nei punti vendita Conad il meccanismo di vendita sarà lo stesso.

Voi unimamme le avete già trovate le mascherine? A che prezzo?

