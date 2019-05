Le ultime novità circa la prova orale dell’esame di maturità.

Care unimamme, ormai manca davvero poco alla maturità 2019, rito di passaggio per migliaia di studenti.

Maturità 2019: come cambia l’orale

Quest’anno, in particolare, sono cambiate diverse cose per i futuri maturandi e così, per dissipare ansie e paure varie il Miur ha fornito ulteriori precisazioni per le modalità di svolgimento del colloquio.

Innanzitutto il punteggio del colloquio è stato modificato da 30 a 20 punti, ma questo non significa che sia meno importante.

Nel corso dell’orale si svolgeranno analisi e commenti dei materiali predisposti concentrandosi sulla natura multidisciplinare della prova.

Si valuteranno le capacità del candidato di affrontare in modo autonomo e responsabile le varie problematiche.

I risultati raggiunti nelle varie materie sono già attestati, nello scrutinio finale, tramite il credito scolastico che è stato aumentato da 25 a 40 punti.

Ecco come si potrebbe svolgere il colloquio finale. Si partirà quindi con l’analisi e il commento di materiale scelto dalla commissione per favorire la trattazione di elementi concettuali riguardanti le diverse discipline.

La commissione sceglierà nel corso di una riunione preliminare il materiale su cui si svolgerà il confronto.

La scelta del materiale sarà effettuata per ogni classe. Ecco di cosa si parlerà:

testi: brani di poesia o prosa, in lingua italiana o straniera,

brani di poesia o prosa, in lingua italiana o straniera, documenti : spunti tratti da giornali o riviste, foto di beni artistici o monumenti, riproduzioni di opere d’arte, grafici, tabelle con dati significativi

: spunti tratti da giornali o riviste, foto di beni artistici o monumenti, riproduzioni di opere d’arte, grafici, tabelle con dati significativi esperienze e progetti : spunti anche dal documento del consiglio di classe

: spunti anche dal documento del consiglio di classe problemi: situazioni problematiche legate alla specificità dell’indirizzo scelto

Se, per esempio, alcune discipline rimarranno escluse, i commissari si introdurranno nel colloquio finale per testare le competenze degli studenti nel loro campo.

Per quanto riguarda il documento del consiglio di classe, questo illustrerà in maniera particolareggiata il percorso svolto dai ragazzi e potrà orientare la commissione nel colloquio. Il documento descriverà:

i contenuti svolti

progetti

esperienze

competenze

le attività correlate a Cittadinanza e Costituzione

Unimamme, voi cosa ne pensate di queste novità di cui si parla su Il Sole 24 ore?

Noi vi lasciamo con un precedente aggiornamento sulla maturità 2019.