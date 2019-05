Medjugorje, messaggio del 25 maggio 2019 a Marija Pavlovic.

Care unimamme proseguiamo il nostro “viaggio” a Medjugorje con la pubblicazione dei messaggi ufficiali del 25 di ogni mese alla veggente Marija Pavlovic.

Dopo la storica decisione da parte della Chiesa Cattolica sul caso Medjugorje, di riconoscere ufficialmente i pellegrinaggi in questo luogo, autorizzando tutti ad effettuarli, il messaggio di oggi acquista una nuova valenza, grazie anche al lavoro svolto dall’arcivescovo Henryk Hoser inviato da Papa Francesco più di un anno fa ad osservare. Ciò che ha colpito la Chiesa sono infatti i “frutti di grazie” ottenuti grazie a Medjugorje, come guarigioni e conversioni.

Messaggio della Regina della Pace a Medjugorje del 25 maggio 2019

Di seguito il messaggio:

“Cari figli!

Per la Sua misericordia, Dio mi ha permesso di essere con voi, di istruirvi e di guidarvi verso il cammino della conversione. Figlioli, tutti voi siete chiamati a pregare con tutto il cuore perché si realizzi il piano della salvezza per voi e tramite voi. Siate coscienti figlioli, che la vita è breve e vi aspetta la vita eterna secondo i vostri meriti. Perciò pregate, pregate, pregate per poter essere degni strumenti nelle mani di Dio.

Grazie per aver risposto alla mia chiamata.”

Riportiamo per completezza anche il messaggio del 25 aprile:

“Cari figli!

Questo è tempo di grazia, tempo di misericordia per ciascuno di voi. Figlioli, non permettete che il vento dell’odio e dell’inquietudine regni in voi e attorno a voi. Voi, figlioli, siete invitati ad essere amore e preghiera. Il diavolo vuole l’inquietudine e il disordine ma voi, figlioli, siate la gioia di Gesù Risorto il quale è morto e risorto per ciascuno di voi. Lui ha vinto la morte per donarvi la vita, la vita eterna. Perciò, figlioli, testimoniate e siate fieri di essere risorti in Lui.

Grazie per aver risposto alla mia chiamata”

