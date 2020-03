Ultimo messaggio della Regina della Pace a Medjugorje del 25 marzo 2020: anche quest’anno, il 25 marzo, giorno in cui si festeggia l’Annunciazione del Signore a Maria, pubblichiamo il messaggio a Marija Pavlovic.

Continua il nostro impegno, come promesso, a pubblicare i messaggi ufficiali di Medjugorje, tra i quali quello del 25 di ogni mese a Marja Pavlovic.

Medjugorje: messaggio del 25 marzo 2020

Di seguito pubblichiamo il messaggio per voi in italiano:

“Cari figli!

Tutti questi anni Io sono con voi per guidarvi sulla via della salvezza. Ritornate a mio Figlio, ritornate alla preghiera e al digiuno. Figlioli, permettete che Dio parli al vostro cuore perché satana regna e desidera distruggere le vostre vite e il pianeta sul quale camminate. Siate coraggiosi e decidetevi per la santità. Vedrete la conversione nei vostri cuori e nelle vostre famiglie, la preghiera sarà ascoltata, Dio esaudirà le vostre suppliche e vi darà la pace. Io sono con voi e vi benedico tutti con la mia benedizione materna.

Grazie per aver risposto alla mia chiamata.”

