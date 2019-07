Meteo del weekend: caldo in aumento, ma con qualche temporale sulle Alpi. Tutti i dettagli.

In arrivo un weekend di caldo intenso, grazie al rinforzo dell’alta pressione sul Mediterraneo e sull’Italia, ma il vero caldo torrido, quello africano, è atteso per lunedì prossimo. Nel frattempo, sulle Alpi e Prealpi potranno cadere rovesci o temporali. Ecco le previsioni meteo del weekend in dettaglio.

Meteo del weekend: caldo con qualche temporale

Il bel tempo degli ultimi giorni, con sole e caldo, continua su tutta Italia grazie alla rimonta dell’anticiclone che garantisce condizioni meteo stabili quasi ovunque, eccetto qualche instabilità sull’arco alpino e sui rilievi appenninici.

Sarà un finesettimana all’insegna del bel tempo, con sole e caldo quasi ovunque, eccetto qualche temporale di calore e di passaggio al Nord su Alpi e Prealpi, raggiunte da infiltrazioni di aria umida proveniente dall’Atlantico. Qualche fenomeno isolato potrà verificarsi sui rilievi appenninici al Centro Italia.

Le temperature saliranno, raggiungendo il pieno caldo estivo, ma non saranno ancora torride come quelle tipiche del caldo africano che invece sono attese sull’Italia a cominciare da lunedì prossimo, in particolare sulle regioni occidentali.

Nella giornata di sabato 20 luglio il sole splenderà quasi ovunque, salvo qualche annuvolamento sparso di passaggio intorno alle Alpi e Prealpi, sulle zone pedemontane e sul Piemonte, dove sono attesi brevi rovesci e temporali da pomeriggio e sera. I fenomeni si concentreranno sulla fascia alpina e occasionalmente sulle Prealpi e nelle altre zone indicate. Non si escludono isolati fenomeni temporaleschi sugli Appennini centrali, in particolare sull’Abruzzo.

La giornata di domenica 21 luglio sarà caratterizzata da tempo bello e soleggiato, salvo il tempo variabile che insisterà a ridosso di Alpi, Prealpi e zone pedemontane. Ancora sono previsti rovesci e temporali occasionali sulle Alpi centro.orientali, più isolati invece sulle Prealpi. Tra le Dolomiti, la Carnia e la zona di Tarvisio potrebbero verificarsi temporali anche forti, tra pomeriggio e sera. In ogni caso domenica aumenterà il caldo.

Scopriamo in dettaglio le previsioni meteo del weekend sull’Italia per il weekend del 20-21 luglio

PREVISIONI METEO PER SABATO 20 LUGLIO

Italia Settentrionale: al Nord prevarrà il bel tempo, eccetto nubi sparse a ridosso dei rilievi, soprattutto alpini, con locali piovaschi e temporali tra pomeriggio e sera. Le temperature saranno in aumento, con le massime comprese tra i 28 e i 33° C. Venti variabili. Mar Ligure poco mosso, Mare Adriatico settentrionale poco mosso.

Italia Centrale: bel tempo anche al Centro, salvo qualche annuvolamento sugli Appennini, con possibili isolati piovaschi. Bel tempo sulla Sardegna. Le temperature saranno in aumento, con le massime comprese tra i 29 e i 34° C. Venti variabili. Mar Tirreno da calmo a poco mosso, Mare Adriatico calmo. Mar di Sardegna poco mosso, Canale di Sardegna poco mosso.

Italia Meridionale: anche al Sud tempo bello e soleggiato, eccetto sempre qualche annuvolamento in prossimità dei rilievi, con possibili fenomeni isolati e brevi. Le temperature aumenteranno leggermente, con le massime comprese tra i 28° e i 33° C. Venti variabili. Mar Tirreno meridionale poco mosso. Stretto di Sicilia poco mosso, Mar Ionio calmo.

PREVISIONI METEO PER DOMENICA 21 LUGLIO

Italia Settentrionale: il tempo sarà stabile e soleggiato, salvo sempre qualche temporale isolato sulle Alpi. Le temperature continueranno a salire, con le massime comprese tra i 30 e i 35° C. Venti variabili. Mar Ligure poco mosso, Mare Adriatico settentrionale poco mosso.

Italia Centrale: bel tempo anche al Centro, con cieli sereni e soleggiati, eccetto qualche annuvolamento innocuo sui rilievi appenninici. Sereno o poco nuvoloso sulla Sardegna. Le temperature saliranno, con le massime comprese tra i 30 e i 35° C. Venti variabili. Mar Tirreno Settentrionale da poco mosso a quasi calmo, Mare Adriatico calmo. Mar di Sardegna poco mosso, Canale di Sardegna molto mosso.

Italia Meridionale: anche al Sud sarà una domenica di bel tempo, eccetto qualche addensamento nuvoloso ma innocuo nel pomeriggio sui rilievi. Le temperature aumenteranno lievemente, con le massime comprese tra i 29° e i 34° C. Venti variabili. Mar Tirreno meridionale quasi calmo, Stretto di Sicilia quasi calmo, Mar Ionio da calmo a poco mosso.

E voi unimamme, avete programmi per questo weekend di luglio? Tenete d’occhio le previsioni del tempo!