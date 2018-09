Meteo del weekend di fine settembre: sole e bel tempo sull’Italia, ma cambia il tempo domenica.

Il tempo ci regalerà ancora un bel weekend soleggiato, sebbene non più con le temperature estive a cui ci eravamo abituati questo settembre. Del resto l’autunno è già iniziato ed un calo termico è normale. Il bel tempo durerà per tutto il weekend, ma attenzione a domenica quando al Nord arriverà una perturbazione in serata. Ecco le previsioni meteo del weekend di fine settembre in dettaglio.

Meteo del weekend di fine settembre: sole e bel tempo

Il mese di settembre si chiude all’insegna del bel tempo sull’Italia. Nell’ultimo weekend del mese sarà soleggiato quasi ovunque, ma le temperature subiranno un calo.

L’aria è tornata a scaldarsi nella giornata di venerdì 28 settembre 2018, dopo il calo delle temperature a metà settimana a causa della perturbazione che ha investito l’Italia. Il rinforzo dell’alta pressione, infatti, ha favorito il rialzo termico, ma durerà poco, perché già nel corso del weekend le temperature scenderanno di nuovo a causa di correnti fresche provenienti da est, con un flusso in arrivo dall’Europa nordorientale diretto verso il versante adriatico.

Nel frattempo, il potente uragano Medicane che si sta formando sul Mediterraneo, tra il Mar Ionio e il Mar Egeo, da cui il nome Mediterranean Hurricane – Medicane, ha fatto scattare l’allerta in Grecia, dove colpirà più duramente, e in Turchia. Secondo le previsioni dei meteorologi, invece, l’Italia sarà solo lambita dal ciclone mediterraneo, con qualche fenomeno sulle regioni meridionali, soprattutto Calabria e Sicilia, durante la giornata di venerdì.

Per il resto, il tempo sarà prevalentemente buono, soleggiato quasi ovunque e con un rialzo termico. Le condizioni climatiche si manterranno buone durante l’ultimo weekend di settembre, salvo un nuovo calo termico e soprattutto l‘arrivo di un nuovo fronte freddo dal Nord che raggiungerà entro domenica le zone alpine, in particolare le Alpi occidentali.

Vediamo le previsioni degli esperti per il meteo dell’ultimo weekend di settembre.

PREVISIONI METEO PER SABATO 29 SETTEMBRE

Italia Settentrionale: al Nord tempo poco nuvoloso, salvo qualche isolato piovasco sulle Alpi, con un aumento delle nubi sulle Prealpi. Le temperature saranno stazionarie, con le massime comprese tra i 25-27° C al Nordovest e i 22-24° C al Nordest. Venti localmente moderati da Nordest. Mari Ligure quasi calmo, Mar Adriatico settentrionale mosso.

Italia Centrale: cielo poco nuvoloso, con al più qualche pioviggine sul medio adriatico. Temperature stabili, con le massime comprese tra i 26-28° della Sardegna e regioni tirreniche e i 22/24° dell’Adriatico. Venti localmente moderati da Nord-est. Mar Tirreno settentrionale mosso, centrale poco mosso. Mare Adriatico mosso, Mar di Sardegna e Canale di Sardegna mossi.

Italia Meridionale: il ciclone Medicane si sposterà verso la Grecia, portando una graduale diminuzione della nuvolosità al Sud. Per il resto il tempo sarà poco nuvoloso, qualche pioggia sulla zona di Messina. Le temperature saliranno, con massime comprese tra i 24° e i 26° C. Venti localmente moderati da Nord. Mar Tirreno meridionale mosso, Stretto di Sicilia molto mosso. Mosso anche il Mar Ionio.

PREVISIONI METEO PER DOMENICA 30 SETTEMBRE

Italia Settentrionale: tempo ancora variabile su Alpi e Prealpi, con nubi sparse e primi fenomeni, portati dal nuovo fronte freddo proveniente dal Nord, a partire da domenica pomeriggio. Le perturbazioni interesseranno le Alpi occidentali, per poi estendersi in serata a quelle orientali, fino a raggiungere le Prealpi e la Val Padana orientale. Temperature in calo, con massime comprese tra i 18° e i 22° C. Venti deboli settentrionali. Mar Ligure molto mosso, Mar Adriatico settentrionale mosso.

Italia Centrale: giornata in prevalenza soleggiata o al limite poco nuvolosa, con possibili piogge al centro della Sardegna. Fenomeni assenti, ma temperature in calo, con le massime comprese tra i 22° e 25° C sulle centrali tirreniche, tra 17° e 20° sull’Adriatico centrale. Venti moderati settentrionali. Mar Tirreno mosso, Mare Adriatico centrale mosso. Mossi anche il Mare e il Canale di Sardegna.

Italia Meridionale: poco nuvoloso o soleggiato al Sud, con qualche annuvolamento sulla dorsale in Calabria, con possibili piogge sulle aree ioniche. Temperature stazionarie, con massime comprese tra i 22° e 25° C su basso Tirreno e Ionio, tra 19° e 24° C sul basso Adriatico. Venti moderati settentrionali. Mar Tirreno meridionale mosso, Stretto di Sicilia mosso, Mar Ionio molto mosso.

Di seguito la mappa interattiva:



E voi unimamme avete programmi per l’ultimo fine settimana di settembre? Tenete d’occhio il meteo!