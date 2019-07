Meteo del weekend: arriva il gran caldo africano con temperature fino a 40° al Centro-Sud.

Sta per arrivare sull’Italia una nuova ondata di caldo africano che porterà temperature bollenti durante il weekend, soprattutto al Centro-Sud dove si raggiungeranno punte di 40°, mentre al Nord sono attesi dei temporali. Ecco la situazione meteo in Italia con le previsioni dagli esperti.

L’alta pressione che insiste sull’Italia garantisce una situazione di tempo stabile e buono quasi ovunque, in particolare al Centro-Sud. Nelle prossime ore correnti d’aria molto calde in arrivo dal Nord Africa porteranno nuovamente temperature bollenti che caratterizzeranno il weekend. Al Nord, però, alcune infiltrazioni di aria umida porteranno qualche temporale sulle zone alpine, con possibili sconfinamenti locali in pianura. Successivamente il tempo peggiorerà sulle Alpi.

Nella giornata di sabato 6 luglio il tempo sarà stabile e prevalentemente soleggiato quasi ovunque, salvo qualche annuvolamento sulla Liguria che arriverà a sfiorare anche la costa della Versilia. Nel pomeriggio le inflitrazioni di aria umida provenienti da ovest porteranno piogge e qualche acquazzone o temporale sulle Alpi, che in serata potrà sconfinare anche in Pianura Padana, in particolare in Veneto. Sul resto d’Italia l’alta pressione garantirà nel tempo, con temperature in lieve aumento su valori pienamente estivi, fino a 33-35 gradi centigradi. Fa eccezione qualche isolato temporale sui rilievi di Calabria e Basilicata.

Nella giornata di domenica 7 luglio, ci sarà un cedimento dell’alta pressione al Nord, che poterà un peggioramento delle condizioni meteo, con un fronte di maltempo in scorrimento da Nord-est al versante centrale dell’Adriatico. Pioverà sulle Alpi centro-orientali, dove sono attesi anche temporali che raggiungeranno le pianure e le coste del Triveneto, anche forti e accompagnati da grandine. Le temperature scenderanno nelle zone colpite dal maltempo. Le condizioni meteo saranno migliori al Nord-ovest, salvo qualche nuvolosità sulla Liguria e sull’alta Toscana. Sul resto d’Italia, invece, continuerà il bel tempo, con sole e temperature estive. Unica eccezione, durante la notte, il transito del fronte di maltempo che dal Nord-est raggiungerà parzialmente il versante adriatico fino alla Romagna, alle Marche e l’Abruzzo, portando qualche temporale. Le temperature scenderanno al Nord, mentre aumenteranno al Centro e in particolare al Sud, dove sono attese punte fino a 40°,

Il tempo cambierà, invece, la prossima settimana, con una decisa inversione di tendenza che porterà piogge, temporali e temperature in netta diminuzione. Sarà uno stop al grande caldo che partirà dal Nord Italia per estendersi poi al resto della Penisola, soprattutto al Centro.

PREVISIONI METEO PER SABATO 6 LUGLIO

Italia Settentrionale: tempo soleggiato al Nord, salvo qualche annuvolamento sula Liguria. Al pomeriggio sono attesi isolati temporali sulle Alpi, con locale sconfinamento sulla Val Padana, in particolare orientale. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra i 32 e i 37 gradi. Venti meridionali. Mar Ligure mosso, Mare Adriatico settentrionale calmo.

Italia Centrale: tempo bello e soleggiato ovunque, eccetto qualche lieve annuvolamento nel pomeriggio sui rilievi. Le temperature resteranno stabili, con le massime comprese tra i 31 e i 36° C. Venti meridionali. Mar Tirreno poco mosso, Mare Adriatico da poco mosso a quasi calmo. Mar di Sardegna poco mosso, Canale di Sardegna poco mosso.

Italia Meridionale: tempo caldo e soleggiato, eccetto qualche temporale isolato sull’Appennino. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra i 31 e i 37° C. Venti variabili. Mar Tirreno meridionale quasi calmo, Stretto di Sicilia poco mosso, Mar Ionio poco mosso.

PREVISIONI METEO PER DOMENICA 7 LUGLIO

Italia Settentrionale: al mattino tempo bello e stabile al Nord, salvo qualche nube sulla Liguria e piogge sulle Alpi centrali e orientali, dove sono attesi anche temporali nel pomeriggio, in estensione in serata anche sulle pianure di Veneto e Lombardia. Le temperature saranno stabili con le massime comprese tra i 32 e i 37° C. Venti meridionali. Mar Ligure mosso, Mare Adriatico settentrionale mosso.

Italia Centrale: tempo prevalentemente soleggiato, salvo qualche nube sulla Toscana. In serata sono attesi temporali sulle Marche, in arrivo dal Nord-est. Sereno o poco nuvoloso sula Sardegna. Le temperature saranno in aumento, con le massime comprese tra i 33 e i 36° C. Venti meridionali. Mar Tirreno da poco mosso a quasi calmo, Mare Adriatico quasi calmo. Mar di Sardegna quasi calmo, Canale di Sardegna calmo.

Italia Meridionale: al Sud farà bel tempo ovunque, eccetto qualche velatura senza fenomeni sulla Sicilia. Le temperature saranno stazionarie, con le massime comprese tra i 33 e i 38° C. Venti variabili. Mar Tirreno meridionale quasi calmo, Stretto di Sicilia poco mosso, Mar Ionio poco mosso.

