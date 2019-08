Meteo del weekend di Ferragosto 2019: le previsioni, che tempo farà sull’Italia.

Sarà un Ferragosto all’insegna del bel tempo in Italia, ma con qualche eccezione. Occhio a dove andate unimamme! Ecco le ultime previsioni meteo del weekend di Ferragosto 2019 dagli esperti meteorologi. Che tempo farà sull’Italia nei prossimi giorni.

Le previsioni meteo del weekend di Ferragosto 2019

Dopo i temporali degli ultimi giorni, che hanno rinfrescato il Centro-Nord, accompagnati anche da un generale calo delle temperature dopo il caldo torrido, la giornata di Ferragosto sarà all’insegna del tempo stabile e soleggiato, anche se non ovunque.

La vigilia di Ferragosto, mercoledì 14 agosto, sarà caratterizzata ancora da una certa instabilità al Centro-Nord, con piogge e temporali soprattutto al Nord-est e sulle regioni centrali adriatiche. Qualche nube e pioggia sparsa arriverà anche al Centro-Sud, ma le regioni più colpite dai temporali e dagli acquazzoni saranno soprattutto le Alpi orientali e il Triveneto. Nelle ore successive il tempo migliorerà, grazie alla rimonta dell’anticiclone delle Azzorre che porterà bel tempo su tutta Italia, o quasi.

Nella giornata di giovedì 15 agosto, Ferragosto, i meteorologi annunciano bel tempo con sole prevalente quasi ovunque e temperature pienamente estive, ma nella media di stagione. Non farà più il caldo torrido dei giorni scorsi. Il bel tempo con cieli soleggiati, tuttavia, non sarà ovunque, in alcune zone sarà nuvoloso con precipitazioni sparse, in altre continueranno i temporali

Al mattino di giovedì il tempo sarà ancora in parte variabile al Sud Italia e sulle regioni adriatiche. Mentre nel pomeriggio sarà più soleggiato, salvo qualche temporale sull’Appennino meridionale, in particolare sui rilievi calabresi, con possibile estensione dei fenomeni al versante ionico. Sono attesi degli annuvolamenti sparsi sui versanti tirrenici di Calabria e Sicilia. Inoltre, si prevede una certa nuvolosità irregolare sulla Liguria, in particolare sui settori centro-orientali con qualche locale rovescio sul vicino Appennino e sui rilievi emiliani. Anche sulla Pianura Padana potrebbe è atteso il passaggio di qualche nube.

Il maltempo vero e proprio, invece, colpirà le zone delle Alpi e del Triveneto, dove sono previsti temporali e rovesci nella giornata di Ferragosto. Al mattino si avrà una nuvolosità anche diffusa con possibili rovesci sulle Alpi e Prealpi lombarde, sul Trentino Alto Adige e sulle Dolomiti. Le precipitazioni nel pomeriggio interesseranno soprattutto i settori alpini orientali, poi in serata si estenderanno alle Prealpi e pianure venete e al Friuli Venezia Giulia, dove i fenomeni, tuttavia, saranno più deboli e circoscritti.

Nella giornata di venerdì 16 agosto, l’anticiclone delle Azzorre si rafforzerà portando bel tempo con sole prevalente più diffusamente sull’Italia. I cieli saranno quasi ovunque sereni e soleggiati, salvo qualche annuvolamento, ma senza fenomeni, sulle coste tirreniche, sulle Alpi e sugli Appennini. Tra venerdì e sabato, tuttavia, potrebbe verificarsi qualche breve temporale locale sull’Appennino meridionale, in particolare sui rilievi calabresi. Tra le giornate di sabato 17 e domenica 18 agosto prevarrà il bel tempo, salvo qualche annuvolamento di passaggio al Nord.

Il clima sarà tipicamente estivo ma senza eccessi di calore, le temperature infatti si manterranno nella media stagionale, tra i 28° e i 32° C. Saranno leggermente inferiori sulle coste adriatiche e sul basso versante del Tirreno, in particolare su Calabria e Sicilia. La notte e al primo mattino farà fresco, con temperature sui 18-20° C nelle zone interne, in particolari nelle vallate alpine e appenniniche. Il fresco sarò portato dal vento di Maestrale che insisterà venerdì sulla Sardegna, sul basso Adriatico e basso Tirreno e sullo Ionio. Sabato e domenica invece dovrebbe prevalere la brezza.

Nella giornata di domenica 18 agosto il caldo aumenterà, con il ritorno di una corrente africana, tuttavia meno intensa di quella dei giorni scorsi. Farà caldo soprattutto nelle aree interne, dove le massime potranno raggiungere i 33-34° C. Sulle Alpi occidentali, invece, sono attesi temporali e rovesci a fine giornata. Una probabile nuova ondata di caldo intenso è prevista per la prossima settimana, soprattutto al Centro-Sud.

Scopriamo in dettaglio le previsioni meteo del weekend sull’Italia per il weekend di Ferragosto.



PREVISIONI METEO PER GIOVEDÌ 15 AGOSTO

Italia Settentrionale: tempo variabile sui rilievi e sulla Liguria, nuvoloso con precipitazioni sulle Alpi e Prealpi centro orientali, in serata anche sul Triveneto. Tempo migliore altrove. Le temperature massime saranno stabili, comprese tra i 26 e i 30° C. Venti variabili. Mar Ligure mosso, Mare Adriatico settentrionale poco mosso.

Italia Centrale: tempo stabile e soleggiato al Centro, salvo qualche annuvolamento al mattino e fenomeni sull’Appennino settentrionale. Le temperature saranno stazionarie, con le massime comprese tra i 27° e i 32° C. Vento di Maestrale. Mar Tirreno da mosso a molto mosso, Mare Adriatico molto mosso. Mar di Sardegna mosso, Canale di Sardegna molto mosso.

Italia Meridionale: qualche annuvolamento sul basso Tirreno e possibili acquazzoni sui rilievi della Calabria. Tempo stabile e soleggiato altrove. Le temperature saranno in calo, con le massime tra comprese tra i 28° e i 33° C. Vento di Maestrale. Mar Tirreno meridionale mosso, Stretto di Sicilia molto mosso, Mar Ionio mosso.

PREVISIONI METEO PER VENERDÌ 16 AGOSTO

Italia Settentrionale: tempo stabile quasi ovunque, salvo qualche velatura i nube in transito sulle Alpi. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra i 27° e i 31° C.

Italia Centrale: bel tempo con sole prevalente, eccetto qualche annuvolamento diurno sull’Appennino. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra i 28° e i 32° C.

Italia Meridionale: tempo con cieli sereni e soleggiati, salvo qualche annuvolamento sulla Calabria tirrenica. Le temperature saranno stabili o in lieve calo, con le massime comprese tra i 28° e i 32° C.

PREVISIONI METEO PER SABATO 17 AGOSTO

Italia Settentrionale: ancora bel tempo al Nord, eccetto qualche velatura o nube di passaggio con locali addensamenti sulle Alpi. Le temperature saranno in lieve rialzo, con le massime comprese tra i 27° e i 32° C.

Italia Centrale: il tempo sarà stabile e soleggiato, eccetto qualche velatura di passaggio. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra i 28° e i 32° C.

Italia Meridionale: tempo stabile e soleggiato anche al Sud, salvo qualche velatura di passaggio e qualche fenomeno diurno sulla Sila. Le temperature resteranno stabili, con le massime comprese tra i 28° e i 32° C.

PREVISIONI METEO PER DOMENICA 18 AGOSTO

Italia Settentrionale: la tendenza meteo anticipa tempo nuvoloso con piogge deboli sulle Alpi occidentali e nubi sparse con ampie schiarite sul resto del Nord-ovest, così come sulle Dolomiti. Tempo più sereno altrove.

Italia Centrale: tempo sereno al Centro, con nubi sparse con schiarite sul Gran Sasso.

Italia Meridionale: tempo sereno sui versanti adriatici e tirrenici, così come sulle Isole Maggiori. Nubi sparse con schiarite sulla Sicilia orientale. Tempo sereno altrove.

E voi unimamme, avete programmi per il weekend di Ferragosto? Tenete d’occhio le previsioni del tempo!