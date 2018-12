Meteo del weekend: pioggia e neve a bassa quota. Il tempo sull’Italia per la metà di dicembre.

Il weekend di metà di dicembre sarà interessato dall’arrivo di una nuova perturbazione sull’Italia, che poterà piogge e neve anche a bassa quota a partire da venerdì 14 dicembre. Ecco le previsioni del tempo dei meteorologi.

Meteo del weekend: il tempo sull’Italia

Sarà un weekend di metà dicembre segnato dall’arrivo del freddo, quello vero. Sulla Penisola è attesa una nuova perturbazione, dopo quelle degli ultimi giorni, che porterà soprattutto piogge, ma anche neve a bassa quota, in particolare sulla Pianura emiliana. Ad essere colpito dal maltempo sarà soprattutto il Centro Italia.

La nuova perturbazione è in arrivo da Occidente: dalle Baleari al nord Africa si sposterà un vortice depressionario che raggiungerà l’Italia già nelle prime ore di venerdì 14 dicembre, con piogge e rovesci soprattutto nelle regioni centrali. Le piogge inizieranno sul Lazio, per poi estendersi a Marche e Umbria, che saranno le regioni più colpite. Le piogge raggiungeranno anche l’Abruzzo, il Molise e la Puglia. Sull’Appennino centrale è attesa neve a 400/500m sulla dorsale tosco-emiliana, 900m su quella umbro-marchigiana, fino ai 1200/1500m in Abruzzo e poi a quote più elevate sui rilievi più meridionali.

Pioverà anche sulla Sardegna. Fenomeni sono attesi anche sulla Romagna e sulla dorsale emiliana, dove la perturbazione incontrerà uno strato di aria fredda che farà cadere la neve anche in pianura, con qualche fiocco atteso anche su Bologna al mattino. Saranno imbiancate anche le zone a fondovalle dell’Appennino emiliano. Mentre sulla Romagna prevarrà la pioggia, che potrà arrivare anche sulla costa veneta e quella friulana. con qualche fenomeno sparso. Sul resto del Nord Italia, invece, prevarranno schiarite e cieli sereni, mentre al Sud sono previsti annuvolamenti con qualche pioggia, attesa sui settori ionici.

Nuove perturbazioni sono previste per il weekend vero e proprio. Nella giornata di sabato 15 dicembre, la prima perturbazione raggiungerà le regioni meridionali e poi quelle centrali, portando piogge e rovesci soprattutto sul Salento e sul nord della Sicilia, con fenomeni in graduale attenuazione da Nord. Sull’Italia settentrionale farà bel tempo, grazie all’alta pressione, che porterà schiarite che si estenderanno alla Toscana, poi alla Sardegna e resto del Centro Italia. A fine giornata, il tempo peggiorerà all’estremo Nord-ovest, con l’arrivo della nuova perturbazione, che porterà neve sulle Alpi di Piemonte e Valle d’Aosta.

Nella giornata di domenica 16 dicembre, il tempo migliorerà all’estremo Sud, ma dalla Francia arriverà una nuova perturbazione, che porterà un peggioramento delle condizioni meteorologiche al Nord Italia. Pioverà sulle regioni di Nord-ovest, sull’Emilia Romagna, il Triveneto e il Centro Italia, in particolare sulle regioni tirreniche. Mentre l’arrivo di aria fredda farà cadere la neve sulle regioni di Nord-ovest, anche a bassa quota e a tratti in pianura.

Le previsioni meteo del weekend del 14-15 dicembre in dettaglio.

PREVISIONI METEO PER SABATO 15 DICEMBRE

Italia Settentrionale: bel tempo al Nord, con cieli sereni, salvo qualche nube sparsa e un residuo annuvolamento sulla Romagna. Le temperature saranno stazionarie, con le massime comprese tra i 3 e i 7° C. Venti deboli settentrionali. Mar Ligure mosso, Mare Adriatico settentrionale mosso.

Italia Centrale: tempo generalmente poco nuvoloso, con piogge sull’Abruzzo e sul basso Lazio, mentre sulla dorsale appenninica è attesa neve dagli 800 metri. Bel tempo sul resto dell’Italia centrale. Le temperature scenderanno, con le massime comprese tra i 6° e i 9° C. Venti moderati settentrionali. Mar Tirreno da mosso a molto mosso. Mare Adriatico molto mosso. Mare di Sardegna agitato. Canale di Sardegna agitato.

Italia Meridionale: tempo instabile al Sud Italia, nuvoloso, con piogge e rovesci sparsi, soprattutto sulla Sicilia settentrionale e sul Salento. Nevicherà sulla dorsale appenninica dagli 800 metri. Temperature in lieve calo, con massime comprese tra gli 11° e i 15° C. Venti localmente moderati settentrionali. Mar Tirreno mosso, Stretto di Sicilia molto mosso, Mar Ionio molto mosso.

PREVISIONI METEO PER DOMENICA 16 DICEMBRE

Italia Settentrionale: il tempo peggiorerà al Nord-ovest, con fenomeni sparsi che si estenderanno al Triveneto in serata e che porteranno neve anche in pianura. Le temperature scenderanno, con massime comprese tra i 2° e i 4° C.

Italia Centrale: tempo inizialmente buono con sole, poi un peggioramento nel pomeriggio, in particolare sulla Toscana e sulla Sardegna, con piogge che si estenderanno anche altrove. Nevicherà sulla dorsale dai 700 metri. Le temperature saranno stabili, con massime comprese tra i 5° e i 10° C.

Italia Meridionale: tempo stabile al Sud, con cielo sereno o poco nuvoloso e prevalentemente soleggiato. Qualche nube di passaggio sul Salento. Le temperature saranno stabili, tra gli 11° e i 14° C.

