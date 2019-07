Una mamma ha trovato una macchia strana nella bocca della figlia.

Darian Depreta è una mamma che, un giorno, ha scoperto una macchia molto insolita nella bocca della figlia.

Una mamma racconta un fatto insolito

“Oggi stavo giocando con Bella e ho notato che la parte alta della sua bocca era scura.

Ho provato a strofinarla per vedere se veniva via e non lo faceva. Ho chiamato subito Chandler, mia mamma e la mia migliore amica mentre ero nel panico.

Le ho prenotato una visita medica 30 minuti dopo aver fatto la scoperta.

Sono andata dal medico e l’infermiera professionista ha cercato di toglierlo e non ci è riuscita, ha detto di non aver mai visto niente di simile.

Ha deciso di consultarsi con il medico e lui ha ipotizzato una macchia della nascita. Io ho insistito sul fatto che non fosse così perché le controllavo sempre la bocca e la pulivo.

Ora mi veniva detto che mia figlia sarebbe stata incastrata da due specialisti. Dopo aver insistito che non si trattava di una macchia della nascita l’infermiera ha deciso di dare un’altra occhiata a questo mistero medico.

Ho fatto notare che sembrava un po’ bianco ai lati e lei è entrata dentro per grattarlo.

Solo per scoprire che era un pezzo di cartone che Bella aveva masticato e che era rimasto attaccato alla parte alta della sua bocca.

Non posso più farmi vedere in quell’ufficio. Ho pianto e riso per 5 minuti di seguito.

Una foto del pezzo di cartone trovato attaccato alla parte alta della bocca.

Edit: sì, avrebbe potuto inghiottirlo e ringrazio Dio che non sia successo. L’unico motivo per cui l’ho postato è che, dopo aver pianto, essere andata in panico e cercato di capire cosa fosse (nemmeno il medico lo capiva) lei stava bene. La risata è stata dopo la tempesta.

E non lascio la mia bambina masticare il cartone, lei sta mettendo i denti e cerca di masticare qualsiasi cosa. Ha trovato una scatola mentre caricavo la lavastoviglie e gliel’ho subito tirata via. Non mi ero accorta che un pezzo era rimasto attaccato. Le avevo controllato subito la bocca per piccoli pezzi.”

Unimamme, cosa ne pensate di questa vicenda di cui si parla su Facebook?

Il post è diventato virale con 34 372 Like e 19 861 condivisioni.

